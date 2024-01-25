Рясно "поливають" боєприпасами: ЗС РФ під Бахмутом посилили обстріли з артилерії, — НГУ

За словами офіцера Володимира Назаренка, у противника є величезна кількість боєприпасів, які він застосовує проти українських захисників. Сили оборони роблять усе для того, щоб знайти вогневі засоби окупантів.

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Російські окупанти не мають наміру припиняти активні дії на Донбасі і регулярно обстрілюють позиції українських захисників біля Бахмута з важкої далекобійної артилерії. Про це заявив офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі "Еспресо.TV" 25 січня.

За його словами, фіксується особлива активність противника на східному напрямку, північніше міста Бахмут. В останні кілька днів противник почав з особливою силою атакувати українські позиції за допомогою важкої далекобійної артилерії.

"Останні кілька днів він намагається знову ж таки рясно поливати боєприпасами, яких у них, на жаль, вистачає і їх більше, ніж у нас. І цією великою кількістю боєприпасів вони намагаються руйнувати великі площини, але знову ж таки, ми вираховуємо їх, намагаємося наносити удари, знищувати, протидіяти. Хотів відзначити наших хлопців-артилеристів, зокрема пілотів і розвідників, які виявляють ці засоби, а ми вчасно і точно відпрацьовуємо контрбатарейну боротьбу", — заявив Володимир Назаренко.

Офіцер НГУ також додав, що швидкість контрбатарейної роботи може вберегти життя українських військовослужбовців, тому робиться все для того, щоб втрат не було.

Також важливо оперативно знайти вогневий засіб російських окупантів, за допомогою якого він веде боротьбу. Після цього вже робляться необхідні кроки.

"Для цього є досить багато засобів, ми можемо говорити про використання артилерійських радарів. Це засоби артрозвідки, пілотів БПЛА, крила, які щодня, щохвилини шукають ворожі вогневі засоби. Це не один із найбільших пріоритетів, тому що завдання: що більше озброєння ворога, то пріоритетніше його знищити. Знову ж таки, знищення озброєння ворога береже життя кожному українському герою і зменшує можливості армії окупанта щодо обстрілу, руйнування мирних місць, усього, що є на лінії фронту", — продовжив Володимир Назаренко.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що ЗС РФ біля Бахмута застосовують нову тактику і складається досить непроста ситуація. За словами офіцера пресслужби 26-ї артбригади Олега Калашникова, від початку тижня противник став частіше використовувати техніку на полі бою, а також посилено обстрілює позиції українців. Сили оборони стримують окупантів.