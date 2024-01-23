"Ситуація досить непроста": ЗС РФ біля Бахмута застосовують нову тактику, — ЗСУ (відео)

За словами офіцера пресслужби 26-ї артбригади Олега Калашнікова, від початку тижня противник почав частіше використовувати техніку на полі бою, а також посилено обстрілює позиції українців. Сили оборони стримують окупантів.

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Російські окупанти продовжують активні дії в районі Бахмута на Донеччині, і зараз вкотре фіксується зміна тактики. Про це заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, нова тактика використовується противником з початку поточного тижня і стосується вона штурмових дій на Бахмутському та Сіверському напрямках. Річ у тім, що ЗС РФ виводять на поле бою броньовані машини і танки.

"Буквально цього тижня противник почав уже долучати до піхотних штурмових дій техніку, застосовує, зокрема, і важке озброєння, таке як танки. Також використовує бойові броньовані машини — виводить їх безпосередньо на поле бою. Тобто є в нього зміна тактики. Тактика під час ворожих наступів залежить багато в чому від ландшафту території населеного пункту. Ворог застосовує штурмові піхотні групи, однак, якщо дозволяє місцевість, може вже використовувати і техніку", — заявив Олег Калашніков.

Окремо офіцер додав, що російські окупанти почали посилено використовувати різні дрони на лінії зіткнення. Йдеться про ударні, розвідувальні, а також зі скидами.

Не припиняються і регулярні обстріли українських позицій за допомогою артилерії, і Сили оборони змушені відповідати противнику тим самим.

"На сьогодні ситуація досить непроста, бойові дії є. На деяких ділянках противник намагається десь нас просунути, "прощупати", однак йому це не вдається. Усі контратаки його відбиваються", — підсумував Олег Калашніков.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що ЗС РФ провалили наступ на сході України івесь час переносять дедлайни, про що заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, армія Росії так і не змогла вийти на стратегічні рубежі, як вимагало від неї військово-політичне керівництво країни.