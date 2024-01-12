Увесь час переносять дати захоплення: ЗС РФ провалили наступ на Сході України, — Сирський

За словами командувача Сухопутних військ, армія Росії не змогла вийти на стратегічні рубежі, як вимагало від неї військово-політичне керівництво країни.

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Протягом останніх кількох місяців Збройні сили Росії не змогли досягти стратегічних цілей, які перед ними поставило військово-політичне керівництво. Про це в п'ятницю, 12 січня, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами генерала Сирського, ворожі війська неодноразово натрапляли на труднощі у виконанні поставлених завдань, таких як захоплення населених пунктів і вихід на стратегічні рубежі. Спроби противника були неодноразово зірвані завдяки рішучим діям захисників України.

"Так, противнику неодноразово визначали терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили, і ці завдання не були виконані. Останнім часом завдяки діям наших захисників наступ російської армії регулярно зазнавав невдач, і ворог зазнавав великих втрат", — зазначив Сирський.

Однак командувач наголосив, що російські окупаційні війська не збираються зупинятися та продовжують активні дії на кількох напрямках, володіючи необхідними ресурсами для підтримки наступу.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що штурмовики 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого зуміли захопити позиції російських окупантів у районі Куп'янська.

Днем раніше, 11 січня, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що одна з основних цілей зимового наступу окупаційного угруповання ЗС РФ — захоплення Куп'янська на Сході Харківської області, який ЗСУ звільнили 2022 року.