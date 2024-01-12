Все время переносят даты захвата: ВС РФ провалили наступление на востоке Украины, — Сырский

По словам командующего Сухопутных войск, армия России не смогла выйти на стратегические рубежи, как требовало от нее военно-политическое руководство страны.

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В течение последних нескольких месяцев Вооруженные силы России не смогли достичь стратегических целей, которые были перед ними поставлены военно-политическим руководством. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам генерала Сырского, вражеские войска неоднократно сталкивались с трудностями в выполнении поставленных задач, таких как захват населенных пунктов и выход на стратегические рубежи. Попытки противника были неоднократно сорваны благодаря решительным действиям защитников Украины.

"Так, противнику неоднократно определяли сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, потом их переносили и эти задачи не были выполнены. В последнее время, благодаря действиям наших защитников, наступление российской армии регулярно терпело неудачи и враг нес большие потери", — отметил Сырский.

Однако командующий подчеркнул, что российские оккупационные войска не собираются останавливаться и продолжают активные действия на нескольких направлениях, обладая при этом необходимыми ресурсами для поддержания наступления.

Напомним, 12 января стало известно, что штурмовики 14-й ОМБр им. князя Романа Великого сумели захватить позиции российских оккупантов в районе Купянска.

Днем ранее, 11 января, в Генштабе ВСУ сообщали, что одна из основных целей зимнего наступления оккупационной группировки ВС РФ — захват Купянска на востоке Харьковской области, который ВСУ освободили в 2022 году.