Обильно "поливают" боеприпасами: ВС РФ под Бахмутом усилили обстрелы из артиллерии, — НГУ

По словам офицера Владимира Назаренко, у противника есть огромное количество боеприпасов, которые он применяет против украинских защитников. Силы обороны делают все для того, чтобы найти огневые средства оккупантов.

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Российские оккупанты не намерены прекращать активные действия на Донбассе и регулярно обстреливают позиции украинских защитников возле Бахмута из тяжелой дальнобойной артиллерии. Об этом заявил офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире "Еспресо.TV" 25 января.

По его словам, фиксируется особая активность противника на восточном направлении, севернее города Бахмут. В последние несколько дней противник начал с особой силой атаковать украинские позиции при помощи тяжелой дальнобойной артиллерии.

"Последние несколько дней он пытается опять же обильно поливать боеприпасами, которых у них, к сожалению, хватает и их больше, чем у нас. И этим большим количеством боеприпасов они пытаются разрушать большие плоскости, но опять же, мы вычисляем их, пытаемся наносить удары, уничтожать, противодействовать. Хотел отметить наших ребят-артиллеристов, в том числе пилотов и разведчиков, которые обнаруживают эти средства, а мы вовремя и точно отрабатываем контрбатарейную борьбу", — заявил Владимир Назаренко.

Офицер НГУ также добавил, что скорость контрбатарейной работы может уберечь жизни украинских военнослужащих, поэтому делается все для того, чтобы потерь не было.

Также важно оперативно найти огневое средство российских оккупантов, с помощью которого он ведет борьбу. После этого уже предпринимаются необходимые шаги.

"Для этого есть довольно много средств, мы можем говорить об использовании артиллерийских радаров. Это средства артрозведки, пилотов БПЛА, крылья, которые ежедневно, ежеминутно ищут вражеские огневые средства. Это не один из самых больших приоритетов, потому что задача: чем больше вооружение врага, тем приоритетнее его уничтожить. Опять же, уничтожение вооружения врага бережет жизнь каждому украинскому герою и уменьшает возможности армии оккупанта по обстрелу, разрушению мирных мест, всего, что есть на линии фронта", — продолжил Владимир Назаренко.

Напомним, 23 января сообщалось, что ВС РФ возле Бахмута применяют новую тактику и складывается достаточно непростая ситуация. По словам офицера пресс-службы 26-й артбригады Олега Калашникова, с начала недели противник стал чаще использовать технику на поле боя, а также усиленно обстреливает позиции украинцев. Силы обороны сдерживают оккупантов.