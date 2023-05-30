Бюджетный хэтчбек от Renault стал самым популярным автомобилем в Европе
Европейцы отдают предпочтение компактным автомобилям и бюджетным кроссоверам. Самым продаваемым электромобилем на рынке Европы остается Tesla Model Y.
Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы. Об этом рассказали на сайте Morocco World News.
В JATO Dynamics проанализировали данные о продажах новых авто за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.
Самой продаваемой моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошлый месяц было продано 18 659 таких автомобилей.
Чаще всего Dacia Sandero покупали в Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место по продажам в Португалии и Испании.Важно
ТОП-25 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:
- Dacia Sandero — 18 659 авто
- Volkswagen T-Roc — 16 746 авто
- Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто
- Renault Clio — 15 792 авто
- Peugeot 208 — 15 026 авто
- Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто
- Toyota Yaris Cross — 13 626 авто
- Volkswagen Golf — 13 209 авто
- Dacia Duster — 12 953 авто
- Skoda Octavia — 12 817 авто
- Kia Sportage — 12 153 авто
- Hyundai Tucson — 12 010 авто
- Ford Puma — 11 655 авто
- Renault Captur — 11 453 авто
- Volkswagen Tiguan — 11 353 авто
- Peugeot 2008 — 10 787 авто
- Tesla Model Y — 10 553 авто
- Toyota Yaris — 10 357 авто
- Audi A3 — 10 208 авто
- Volkswagen Polo — 10 063 авто
- Peugeot 3008 — 9 907
- Ford Kuga — 9 802 авто
- Nissan Qashqai — 9 531 авто
- Mini Hatch — 9 155 авто
- Fiat Panda — 8 718
Ранее Фокус сообщал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.