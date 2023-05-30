Бюджетный хэтчбек от Renault стал самым популярным автомобилем в Европе

Европейцы отдают предпочтение компактным автомобилям и бюджетным кроссоверам. Самым продаваемым электромобилем на рынке Европы остается Tesla Model Y.

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Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Европе по итогам апреля 2023 года. В лидерах оказались компактные хэтчбеки и кроссоверы. Об этом рассказали на сайте Morocco World News.

В JATO Dynamics проанализировали данные о продажах новых авто за апрель. Самыми успешными брендами на рынке оказались Volkswagen, Audi, Toyota, Renault и BMW.

Самой продаваемой моделью стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero. За прошлый месяц было продано 18 659 таких автомобилей.

Чаще всего Dacia Sandero покупали в Бельгии и Ирландии. Также модель заняла второе место по продажам в Португалии и Испании.

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Какие автомобили "гольф-класса" с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели

ТОП-25 самых популярных новых автомобилей в Европе за апрель:

Dacia Sandero — 18 659 авто Volkswagen T-Roc — 16 746 авто Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто Renault Clio — 15 792 авто Peugeot 208 — 15 026 авто Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто Toyota Yaris Cross — 13 626 авто Volkswagen Golf — 13 209 авто Dacia Duster — 12 953 авто Skoda Octavia — 12 817 авто Kia Sportage — 12 153 авто Hyundai Tucson — 12 010 авто Ford Puma — 11 655 авто Renault Captur — 11 453 авто Volkswagen Tiguan — 11 353 авто Peugeot 2008 — 10 787 авто Tesla Model Y — 10 553 авто Toyota Yaris — 10 357 авто Audi A3 — 10 208 авто Volkswagen Polo — 10 063 авто Peugeot 3008 — 9 907 Ford Kuga — 9 802 авто Nissan Qashqai — 9 531 авто Mini Hatch — 9 155 авто Fiat Panda — 8 718

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.