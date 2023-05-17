Какие автомобили "гольф-класса" с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели
Продажи подержанных автомобилей C-Класса в Украине уступают только кроссоверам. В этом сегменте украинцы предпочитают модели европейских и японских брендов.
Одним их самых популярных сегментов на рынке подержанных автомобилей в Украине остаются авто C-Класса. Эксперты назвали самые популярные модели за первый квартал 2023 года. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.
В Украине за первый квартал 2023 года доля автомобилей C-Класса на вторичном рынке достигла 22,4%. Лучшие продажи демонстрируют только кроссоверы — 24%.
В сегмент "гольф-класса" входят только автомобили длиной от 4 до 4,5 метра. Среди них такие модели как Volkswagen Golf, Ford Focus и Renault Megane.
ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей C-Класса в Украине:
- Skoda Octavia
- Volkswagen Golf
- Renault Megane
- Ford Focus
- Opel Astra
- Volkswagen Jetta
- Mazda 3
- Mitsubishi Lancer
- Nissan Leaf
- Chevrolet Lacetti
- Toyota Corolla
- Hyundai Elantra
- Honda Civic
- Kia Ceed
- Volvo V50
В десятку самых популярных автомобилей C-Класса с пробегом в Украине впервые попал электромобиль Nissan Leaf. В этом заслуга низкой стоимости модели в сравнении с конкурентами и экономии за счет отсутствия необходимости заправлять авто топливом.
Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины принял Постановление, согласно которому в автосалонах можно будет покупать уже зарегистрированные авто.