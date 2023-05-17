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Какие автомобили "гольф-класса" с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf остается одним из самых популярных авто C-Класса

Продажи подержанных автомобилей C-Класса в Украине уступают только кроссоверам. В этом сегменте украинцы предпочитают модели европейских и японских брендов.

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Одним их самых популярных сегментов на рынке подержанных автомобилей в Украине остаются авто C-Класса. Эксперты назвали самые популярные модели за первый квартал 2023 года. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.

В Украине за первый квартал 2023 года доля автомобилей C-Класса на вторичном рынке достигла 22,4%. Лучшие продажи демонстрируют только кроссоверы — 24%.

В сегмент "гольф-класса" входят только автомобили длиной от 4 до 4,5 метра. Среди них такие модели как Volkswagen Golf, Ford Focus и Renault Megane.

Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia стала самой популярной моделью на рынке подержанных автомобилей "гольф-класса"
Фото: Skoda

ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей C-Класса в Украине:

  1. Skoda Octavia
  2. Volkswagen Golf
  3. Renault Megane
  4. Ford Focus
  5. Opel Astra
  6. Volkswagen Jetta
  7. Mazda 3
  8. Mitsubishi Lancer
  9. Nissan Leaf
  10. Chevrolet Lacetti
  11. Toyota Corolla
  12. Hyundai Elantra
  13. Honda Civic
  14. Kia Ceed
  15. Volvo V50
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В десятку самых популярных автомобилей C-Класса с пробегом в Украине впервые попал электромобиль Nissan Leaf. В этом заслуга низкой стоимости модели в сравнении с конкурентами и экономии за счет отсутствия необходимости заправлять авто топливом.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины принял Постановление, согласно которому в автосалонах можно будет покупать уже зарегистрированные авто.