Какие автомобили "гольф-класса" с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели

Продажи подержанных автомобилей C-Класса в Украине уступают только кроссоверам. В этом сегменте украинцы предпочитают модели европейских и японских брендов.

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Одним их самых популярных сегментов на рынке подержанных автомобилей в Украине остаются авто C-Класса. Эксперты назвали самые популярные модели за первый квартал 2023 года. Рейтинг опубликовали на сайте Auto.RIA.

В Украине за первый квартал 2023 года доля автомобилей C-Класса на вторичном рынке достигла 22,4%. Лучшие продажи демонстрируют только кроссоверы — 24%.

В сегмент "гольф-класса" входят только автомобили длиной от 4 до 4,5 метра. Среди них такие модели как Volkswagen Golf, Ford Focus и Renault Megane.

Skoda Octavia стала самой популярной моделью на рынке подержанных автомобилей "гольф-класса" Фото: Skoda

ТОП-15 самых популярных подержанных автомобилей C-Класса в Украине:

Skoda Octavia Volkswagen Golf Renault Megane Ford Focus Opel Astra Volkswagen Jetta Mazda 3 Mitsubishi Lancer Nissan Leaf Chevrolet Lacetti Toyota Corolla Hyundai Elantra Honda Civic Kia Ceed Volvo V50

Важно

В Украине резко увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели

В десятку самых популярных автомобилей C-Класса с пробегом в Украине впервые попал электромобиль Nissan Leaf. В этом заслуга низкой стоимости модели в сравнении с конкурентами и экономии за счет отсутствия необходимости заправлять авто топливом.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины принял Постановление, согласно которому в автосалонах можно будет покупать уже зарегистрированные авто.