Конкурента Nissan Leaf от Renault впервые заметили на дорогах (фото)

Renault 5 E-Tech сможет проехать около 400 км на одном заряде и будет оснащен электромотором мощностью 136 сил. Многие детали новинка позаимствует от моделей Clio и Captur.

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Новый бюджетный электромобиль Renault 5 E-Tech впервые заметили во время тестов на дорогах. Модель составит конкуренцию популярному электрокару Nissan Leaf. Об этом сообщили на сайте Motor.es.

Renault 5 E-Tech внешне не будет сильно отличаться от одноименного концепт-кара, представленного в 2021 году. Электромобиль также вдохновлен оригинальным Renault 5, который выпускался с 1972 по 1996 год.

Новинка получит стильную переднюю оптику с узкими фарами. В бампере есть небольшой воздухозаборник для охлаждения аккумуляторной батареи.

Спереди установлены узкие фары Фото: Motor1.com

Задние фонари, как и на концепт-каре, будут установлены вертикально. Они повторят стиль оригинального Renault 5.

Задние фонари расположены вертикально Фото: Motor1.com

Также можно разглядеть увеличенные боковые зеркала заднего вида и антенну в виде акульего плавника. Задние дверные боковые ручки будут интегрированы в стекло.

На прототипе заметна антенна в виде акульего плавника Фото: Motor1.com

В интерьере появится небольшой дисплей и цифровая панель приборов. Салон рассчитан на пять посадочных мест.

Renault 5 E-Tech будет построен на платформе CMF-B. Ее также используют модели Clio и Captur.

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Новинку оснастят электромотором мощностью 136 л.с. Ожидается, что запас хода на одном заряде составит около 400 км по циклу WLTP.

Ранее Фокус рассказал, что знаменитый Renault Twingo первого поколения стал основой для оригинального проекта.