Конкурента Nissan Leaf від Renault вперше помітили на дорогах (фото)

Renault 5 E-Tech зможе проїхати близько 400 км на одному заряді та буде оснащений електромотором потужністю 136 сил. Більшість деталей новинка запозичить від моделей Clio і Captur.

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Новий бюджетний електромобіль Renault 5 E-Tech вперше помітили під час тестів на дорогах. Модель складе конкуренцію популярному електрокару Nissan Leaf. Про це повідомили на сайті Motor.es.

Renault 5 E-Tech зовні не буде сильно відрізнятися від однойменного концепт-кара, представленого у 2021 році. Електромобіль також натхненний оригінальним Renault 5, який випускали з 1972 по 1996 рік.

Новинка отримає стильну передню оптику з вузькими фарами. У бампері є невеликий повітрозабірник для охолодження акумуляторної батареї.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: Motor1.com

Задні ліхтарі, як і на концепт-карі, будуть встановлені вертикально. Вони повторять стиль оригінального Renault 5.

Задні ліхтарі розташовані вертикально Фото: Motor1.com

Також можна розгледіти збільшені бічні дзеркала заднього огляду та антену у вигляді акулячого плавника. Задні бічні дверні ручки будуть інтегровані в скло.

На прототипі помітна антена у вигляді акулячого плавника Фото: Motor1.com

В інтер'єрі з'явиться невеликий дисплей і цифрова панель приладів. Салон розрахований на п'ять посадкових місць.

Renault 5 E-Tech буде побудований на платформі CMF-B. Її також використовують моделі Clio і Captur.

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Новинку оснастять електромотором потужністю 136 к.с. Очікується, що запас ходу на одному заряді становитиме близько 400 км за циклом WLTP.

Раніше Фокус розповів, що знаменитий Renault Twingo першого покоління став основою для оригінального проєкту.