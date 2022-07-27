Флагманський електрокар Hyundai з'явиться раніше від запланованого терміну: подробиці моделі

Hyundai Ioniq 7 — великий п'ятиметровий електрокросовер із просторим салоном. Запас ходу електромобіля становитиме близько 640 км.

Новий Hyundai Ioniq 7 представлять вже на початку 2023 року. Корейський автовиробник вирішив прискорити розробку флагманського електрокара та показати його раніше, ніж планувалося спочатку. Про це повідомляє сайт Korean Car Blog.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Раніше представники Hyundai заявляли, що електричний кросовер з'явиться у 2024 році. Очевидно ріст популярності електрокарів змусив переглянути плани та активізуватися.

[ + – ] Довжина авто досягне 5 м, а колісна база — 3,2 м Фото: Hyundai

З'явилися нові подробиці моделі. Судячи з усього, електромобіль Hyundai Ioniq 7 дизайном нагадуватиме минулорічний концепт-кар Seven. Він збереже двооб'ємний силует та піксельну діодну оптику.

Новий Hyundai Ioniq 7 досягатиме близько 5 м завдовжки, тобто за розмірами він можна порівняти з кросовером Palisade. Водночас його колісна база буде значно більшою — 3,2 м.

Важливо

Ілон Маск назвав нову дату старту виробництва пікапа Tesla Cybertruck

Очікується, що запропонують версії на 6 та 7 місць, а великий внутрішній простір стане козирем моделі. Серед опцій будуть пневмопідвіска та інноваційний автопілот третього рівня (він дозволяє водієві не тримати руки на кермі).

[ + – ] Запас ходу електрокросовера складе 640 км Фото: Hyundai

Кросовер побудують на платформі E-GMP, як і молодші Hyundai Ioniq 5 та Ioniq 6. Він отримає два мотори та повний привід, а його запас ходу складе близько 640 км. Підзарядити електромобіль Hyundai у швидкому режимі на 80% можна буде за 20 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai також готують недорогий електромобіль за 20 000 євро — він замінить хетчбек i10.