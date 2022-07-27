Флагманський електрокар Hyundai з'явиться раніше від запланованого терміну: подробиці моделі
Hyundai Ioniq 7 — великий п'ятиметровий електрокросовер із просторим салоном. Запас ходу електромобіля становитиме близько 640 км.
Новий Hyundai Ioniq 7 представлять вже на початку 2023 року. Корейський автовиробник вирішив прискорити розробку флагманського електрокара та показати його раніше, ніж планувалося спочатку. Про це повідомляє сайт Korean Car Blog.
Раніше представники Hyundai заявляли, що електричний кросовер з'явиться у 2024 році. Очевидно ріст популярності електрокарів змусив переглянути плани та активізуватися.
З'явилися нові подробиці моделі. Судячи з усього, електромобіль Hyundai Ioniq 7 дизайном нагадуватиме минулорічний концепт-кар Seven. Він збереже двооб'ємний силует та піксельну діодну оптику.
Новий Hyundai Ioniq 7 досягатиме близько 5 м завдовжки, тобто за розмірами він можна порівняти з кросовером Palisade. Водночас його колісна база буде значно більшою — 3,2 м.Важливо
Очікується, що запропонують версії на 6 та 7 місць, а великий внутрішній простір стане козирем моделі. Серед опцій будуть пневмопідвіска та інноваційний автопілот третього рівня (він дозволяє водієві не тримати руки на кермі).
Кросовер побудують на платформі E-GMP, як і молодші Hyundai Ioniq 5 та Ioniq 6. Він отримає два мотори та повний привід, а його запас ходу складе близько 640 км. Підзарядити електромобіль Hyundai у швидкому режимі на 80% можна буде за 20 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai також готують недорогий електромобіль за 20 000 євро — він замінить хетчбек i10.