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Флагманский электрокар Hyundai появится раньше запланированного срока: подробности модели

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Фото: Hyundai | Hyundai Ioniq 7 — серийная версия прошлогоднего концепт-кара Seven

Hyundai Ioniq 7 — большой пятиметровый электрокроссовер с просторным салоном. Запас хода электромобиля составит около 640 км.

Новый Hyundai Ioniq 7 представят уже в начале 2023 года. Корейский автопроизводитель решил ускорить разработку флагманского электрокара и показать его раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает сайт Korean Car Blog.

Ранее представители Hyundai заявляли, что электрический кроссовер появится в 2024 году. Очевидно рост популярности электрокаров заставил пересмотреть планы и активизироваться.

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Длина авто достигнет 5 м, а колесная база — 3,2 м
Фото: Hyundai

Появились и новые подробности модели. Судя по всему, электромобиль Hyundai Ioniq 7 по дизайну будет напоминать прошлогодний концепт-кар Seven. Он сохранит двухобъемный силуэт и пиксельную диодную оптику.

Новый Hyundai Ioniq 7 будет достигать около 5 м в длину, то есть по размерам он сопоставим с кроссовером Palisade. В то же время, его колесная база будет значительно больше – 3,2 м.

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Ожидается, что предложат версии на 6 и 7 мест, а большое внутреннее пространство станет козырем модели. Среди опций будут пневмоподвеска и инновационный автопилот третьего уровня (он позволяет водителю не держать руки на руле).

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Запас хода электрокроссовера составит 640 км
Фото: Hyundai

Кроссовер построят на платформе E-GMP, как и младшие Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6. Он получит два мотора и полный привод, а его запас хода составит около 640 км. Подзарядить электромобиль Hyundai в быстром режиме на 80% можно будет за 20 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai также готовят недорогой электромобиль за 20 000 евро — он сменит хэтчбек i10.