Пекінес на прізвисько Васабі переміг на найпрестижнішій виставці собак у США

Виставка собак Вестмінстерського клубу собаківництва проводиться безперервно з 1877 року

Пекінес Васабі здобув перемогу на 145-ій виставці собак Вестмінстерського клубу собаківництва, яка пройшла на території маєтку Ліндхерст у Террітауні, штат Нью-Йорк. Про це пише CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Пес, названий на честь японської приправи, виявився кращим серед понад 2400 інших собак 209 порід. Зазначається, що собаки породи пекінес перемагали на конкурсі Westminster Kennel Club dog show уже п'ять разів. Друге місце посів віппет на прізвисько Бурбон.

Предки Васабі — теж титуловані чемпіони собачих виставок. Його дід Мелакі став переможцем Вестмінстерського клубу собаківництва у 2012 році. Сам трирічний пес також виграв Чемпіонат Американського клубу собаківництва у 2019-му.

[ + – ] Пекінес Васабі на руках господаря

Ця виставка є другим за тривалістю спортивним заходом у США після Дербі в Кентуккі. Уперше вона була організована 8 травня 1877 року, і з того моменту її проведенню не могли перешкодити ні світові війни, ні пандемії, ні фінансові кризи. У 1889 році у виставці навіть брав участь сибірський вовкодав з псарні російського царя.

Цього року конкурс проводився в Таррітауні. Це був перший раз, коли він був влаштований за межами Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку. Причиною перенесення став COVID-19.

За словами заводчика Девіда Фіцпатріка, щасливого власника Васабі, його пекінес не тільки відповідає стандарту породи, але в нього ще є харизма, яка виділяє його серед суперників.

[ + – ] Пекінес Васабі і його господар Девід Фіцпатрік

[ + – ] Пекінес Васабі на руках господаря

Суддя Патрісія Крейдж Троттер, суддя, тренер і хендлер, зазначила, що вона була рада побачити в цьому році собак, деякі з яких є нащадками собак, яких вона судила раніше. "Я бачила предків деяких з цих собак протягом багатьох років. Тому повинна сказати всім заводчикам і власникам — ви на висоті", — сказала вона.

Заводчик Девід Фіцпатрік зазначив, що перемогу з Васабі вони відсвяткують кожен по-своєму: пес отримає філе-міньйон, а його господар — келих шампанського.

Нагадаємо, що в минулому році судді віддали перемогу стандартному чорному пуделю на ім'я Сіба з Пенсильванії. Пуделі перемагали в цьому шоу всього п'ять разів за всю історію його існування. Причому стандартний пудель перемагав у 1991 році, а карликовий — у 2002-му.