Впервые за много лет: черный пудель стал главной собакой США, победив на старейшей в мире выставке

Сиба стала пятым пуделем, победившим в соревновании

Нешуточные страсти разгорелись на престижной и старейшей в мире выставке собак под названием Westminster Kennel Club dog show. Там судьи внезапно отдали победу стандартному черному пуделю по имени Сиба из Пенсильвании. Об этом пишет Time.

Пудели побеждали на данном шоу всего пять раз за всю 144-летнюю историю его существования. Причем стандартный пудель побеждал в 1991 году, а карликовый – в 2002-м. Борьба была ожесточенной, ведь Сиба и ее хозяйка конкурировали с 2500 собаками 204 пород, которые съехались в Нью-Йорк со всех штатов США.

Фото: The Westminster Kennel Club

Интересно, но на шоу чаще всего побеждали терьеры, а вот представители популярнейших в США пород, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер, не выигрывали тут никогда. В этот раз победа вполне могла достаться золотистому ретриверу по имени Даниэль, который понравился буквально всем зрителям, но судьи решили иначе.

Сиба, не смотря на свой изысканный вид, по словам хозяйки обожает носится по грязи, спать со своими хозяевами и всем деликатесам предпочитает курицу.

The Westminster Kennel Club Dog Show - старейшая в мире выставка собак, которая проходит с 1877 года и не прерывалась даже во время Великой депрессии и мировых войн. Шоу начиналось как соревнования охотничьих собак, но со временем стало всепородным. Название пошло от названия отеля на Манхеттене, в баре которого любили собираться джентльмены и обсуждать охоту. Со временем они организовали клуб и собачий питомник, а потом устроили и соревнование своих питомцев в парке Гилмор (располагался на месте современной Madison Square Garden). В первой выставке взял участие 1201 пес, в том числе две шотландские оленьи борзые из псарни английской королевы. В 1889 году в выставке даже брал участие сибирский волкодав из псарни российского царя.

А награда "лучшего на шоу" была вручена впервые в 1907 году гладкошерстной суке фокстерьера по кличке Ch. Уоррен Ремеди. И она выигрывала эту награду еще два раза, что является уникальным случаем.

Как ранее писал Фокус:

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