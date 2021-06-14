Пекинес по кличке Васаби победил на самой престижной выставке собак в США

Выставка собак Вестминстерского клуба собаководства проводится непрерывно с 1877 года

Пекинес Васаби одержал победу на 145-й выставке собак Вестминстерского клуба собаководства, который прошел на территории поместья Линдхерст в Тэрритауне, штат Нью-Йорк. Об этом пишет CNN.

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Пес, названный в честь японской приправы, оказался лучшим среди более 2400 других собак 209 пород. Отмечается, что собаки породы пекинес побеждали на конкурсе Westminster Kennel Club dog show уже пять раз. Второе место занял уиппет по кличке Бурбон.

Предки Васаби — тоже титулованные чемпионы собачьих выставок. Его дед Мэлаки стал победителем Вестминстерского клуба собаководства в 2012 году. Сам трехлетний кобель также выиграл Национальный чемпионат Американского клуба собаководства в 2019-м.

[ + – ] Пекинес Васаби на руках хозяина

Эта выставка является вторым по продолжительности спортивным мероприятием в США после Дерби в Кентукки. Впервые она была организована 8 мая 1877 года и с того момента ее проведению не могли воспрепятствовать ни мировые войны, ни пандемии, ни финансовые кризисы. В 1889 году в выставке даже брал участие сибирский волкодав из псарни российского царя.

В этом году конкурс проводился в Тарритауне. Это был первый раз, когда он был устроен за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Причиной переноса стал COVID-19.

По словам заводчика Дэвида Фицпатрика, счастливому владельцу Васаби, его пекинес не только соответствует стандарту породы, но него еще есть харизма, которая выделяет его среди соперников.

[ + – ] Пекинес Васаби и его хозяин Дэвид Фицпатрик

[ + – ] Пекинес Васаби на руках хозяина

Судья Патрисия Крейдж Троттер, судья, тренер и хендлер, отметила, что она была рада увидеть в этом году собак, некоторые из которых являются потомками собак, которых она судила ранее. "Я видела предков некоторых из этих собак на протяжении многих лет. Так что должна сказать всем заводчикам и владельцам – вы на высоте", — сказала она.

Заводчик Дэвид Фицпатрик отметил, что победу с Васаби они отпразднуют каждый по своему: пес получит филе-миньон, а его хозяин – бокал шампанского.

Напомним, в прошлом году судьи отдали победу стандартному черному пуделю по имени Сиба из Пенсильвании. Пудели побеждали на данном шоу всего пять раз за всю историю его существования. Причем стандартный пудель побеждал в 1991 году, а карликовый – в 2002-м.