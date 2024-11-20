Як вигулювати собак взимку: ветеринарка розповіла про основні правила

Ветеринарка Джоанна Гербергер розповіла, що собакам подобаються зимові прогулянки. Однак їхнім господарям варто слідкувати за своїми улюбленцями, щоб прогулянка пройшла без шкоди для здоров'я.

Незабаром в Україні очікуються снігопади, тому слід подумати про собак під час вигулу. Ветеринарка з 15-річним стажем Джоанна Гербергер в інтерв'ю Mirror розповіла, яких правил слід дотримуватися власникам цих домашніх тварин, перш ніж виходити на вулицю в снігову погоду зі своїм пухнастим другом.

"Враховуйте породу та тип статури вашого собаки. Якщо у нього коротка вовна або невеликий рівень жиру в організмі, як у чихуахуа та хортів, подумайте про те, щоб надіти на неї теплу шубку або навіть черевики, щоб захистити подушечки лап", — радить вона.

Також слід потурбуватись про лапи вихованця — вони теж потребують захисту, оскільки перебувають у прямому контакті зі снігом. Сіль, що використовується для посипання доріг та тротуарів, може дратувати шкіру собак, а лід та хімікати для його розморожування можуть викликати роздратування або навіть опіки лап. Тому важливо перевіряти кінцівки улюбленця після прогулянки, змивати з них сіль та хімікати або ж використовувати собачі черевики для захисту лап.

Слід врахувати, що кінцівки собак можуть обморожуватись взимку. Ознаками цього є зміна кольору шкіри — уражена область стає синьою, сірою або чорною, біль, набряк, пухирі на кінцівках та незграбність тварин. У такому випадку слід накрити уражену область теплим сухим рушником і звернутись до ветеринара.

Важливо мити лапи тварини після прогулянки взимку. Крім того, слід їх перевіряти на наявність будь-яких пошкоджень.

Загалом собакам подобається гуляти та бігати взимку. Джоанна Гербергер зазначає, що для домашніх улюбленців це фантастичний досвід, який приносить задоволення. Однак варто слідкувати, щоб під час прогулянки собаки не їли сніг, який може містити шкідливі речовини.

Експертка порадила після прогулянки витирати пса сухим рушником або ковдрою, щоб він не замерз.

"Надайте йому тепле, затишне місце для відпочинку. Зрештою, він цього заслужив", — додала вона.

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