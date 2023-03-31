50 років у неволі: у США випустять у "рідні води" одну з найстаріших косаток (фото)

Лоліта, також відома як Токітае, останніми роками відчувала проблеми зі здоров'ям. Це пов'язують із її перебуванням у неволі. Вона страждала від цілого ряду захворювань, включаючи проблеми із травленням через те, що її годували тухлою рибою.

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Захисники прав тварин повідомили про плани повернути косатку Лоліту, яка понад 50 років утримувалась у неволі в океанаріумі Маямі, у море. Про це повідомляє Ladbible.

Тварина була спіймана в Тихому океані в 1970 році, коли їй було всього 4 роки. Протягом наступних 50 років вона виступала у морському акваріумі в Маямі, штат Флорида. Вважається, що цій косатці 57 років і вона є найстарішою, яка перебуває в неволі. Вона прожила своє життя у найменшому вольєрі для косаток у Північній Америці.

Лоліта, також відома як Токітае, останніми роками була хвора. Захисники прав тварин пов'язують це з її утриманням у неволі. Вона страждала від цілого ряду захворювань, включаючи проблеми із травленням через те, що її годували тухлою рибою. Також були знайдені шкірні інфекції через воду, в якій вона перебувала.

Минулого року MS Leisure оголосила, що Лоліту більше не змушуватимуть виступати перед публікою, і тепер вона має можливість повернутися в море. Однак цей процес може тривати від 18 до 24 місяців.

Процес повернення може тривати від 18 до 24 місяців. Фото: Lad Bible

Видання зазначає, що члени сімейної зграї Лоліти все ще живі й мешкають у морі Селіш, включаючи 90-річну косатку, яка вважається її матір'ю. Однак існує небезпека, що повернення косатки в дикі умови може призвести до зараження інших тварин, хворобами, які вона заразилася в океанаріумі, а також збільшення її вразливості перед хворобами в морі.

Тривалість життя диких косаток становить від 50 до 90 років.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили, що матері-косатки жертвують життям заради синів. Дослідження показують, що навіть після дорослішання сини косаток продовжують витягувати з матерів усі "життєві соки".

Також повідомлялося, що біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита. Дослідники вважають, що самка косатки всиновила або викрала дитинча грінди. Це перший відомий науці випадок.