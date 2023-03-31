50 лет в неволе: в США выпустят в "родные воды" одну из самых старых косаток (фото)

Лолита, также известная как Токитаэ, в последние годы испытывала проблемы со здоровьем. Это связывают с ее содержанием в неволе. Она страдала от целого ряда заболеваний, включая проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили тухлой рыбой.

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Защитники прав животных сообщили о планах вернуть косатку Лолиту, которая более 50 лет содержалась в неволе в океанариуме Майами, в море. Об этом сообщает Ladbible.

Животное было поймано в Тихом океане в 1970 году, когда ему было всего 4 года. В течение следующих 50 лет оно выступало в морском аквариуме в Майами, штат Флорида. Считается, что этой косатке 57 лет и она является самой старой, содержащейся в неволе. Она прожила свою жизнь в самом маленьком вольере для косаток в Северной Америке.

Лолита, также известная как Токитаэ, в последние годы была нездорова. Защитники прав животных связывают это с ее содержанием в неволе. Она страдала от целого ряда заболеваний, включая проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили тухлой рыбой, и кожные инфекции из-за воды, в которой она содержалась.

В прошлом году MS Leisure объявила, что Лолиту больше не будут заставлять выступать перед публикой, и теперь у нее есть возможность вернуться в море. Однако этот процесс может занять от 18 до 24 месяцев.

Процесс возвращения может занять от 18 до 24 месяцев Фото: Lad Bible

Издание отмечает, что члены семейной стаи Лолиты все еще живы и обитают в море Селиш, включая 90-летнюю косатку, которая считается ее матерью. Однако существует опасность, что возвращение косатки в дикие условия может привести к заражению других животных, болезнями, которые она заразилась в океанариуме, а также к увеличению ее уязвимости перед болезнями в море.

Продолжительность жизни диких косаток составляет от 50 до 90 лет, поэтому усилия по возвращению Лолиты в семью должны быть предприняты как можно скорее, чтобы она снова воссоединилась со своей матерью.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили, что матери-косатки жертвуют жизнью ради сыновей. Исследования показывают, что даже после взросления сыновья косаток продолжают вытягивать из матерей все "жизненные соки".

Также сообщалось, что у берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита. Исследователи полагают, что самка косатки усыновила или похитила детеныша гринды. Это первый известный науке случай.