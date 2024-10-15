Брейкдансер, який постійно крутився на голові, заробив собі лисину і наріст на черепі (фото)

Брейкдансер танцював га голові приблизно від двох до семи хвилин п’ять разів на тиждень. Згодом він помітив шишку, а за останні 5 років вона зросла в розмірах і почала боліти.

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У 30-річного брейкдансера, який близько 19 років займався цим видом танцю і полюбляв крутитися на маківці, з'явилися проблеми. Він заробив собі наріст на голові і втратив на цьому місці волосся. Про це повідомляє повідомляє Оdditycentral.

Як зазначає видання, за твердженням медиків, обертання на голові під час тренування з брейкдансу може спричинити появу безволосих шишок. Ці неестетичні опуклості, також відомі серед танцюристів брейкдансу як "шпильки" і можуть час від часу боліти.

Так, у нещодавно задокументованому випадку 30-річний пацієнт, який протягом останніх 19 років включав обертання на голові як частину свого тренування з брейк-дансу, повідомив, що робив цю вправу приблизно від двох до семи хвилин приблизно п’ять разів на тиждень. Нещодавно він помітив шишку, але сказав лікарям, що за останні п’ять років вона стала більшою та чутливою на дотик.

"Наявність ураження та пов’язані з ним незручності викликали естетичний дискомфорт у пацієнта, але опуклість не заважала йому продовжувати свою карколомну діяльність", — зазначили лікарі чоловіка.

Медики дослідили опуклість і провели структурне сканування черепа та встановили, що між шкірою та черепом була затиснута м’яка маса, а також те, що шкіра над пухлиною та кістка під нею були значно товщі, ніж тканини, що оточують череп.

Вони вирішили видалити утворення хірургічним шляхом, а також поголити шкіру голови чоловіка до рівня тканин навколо неї.

Цей випадок непоодинокий і такі проблеми мають чимало брейкдансерів. У медицині його називають "синдромом надмірного використання брейкдансу". Свого часу в Німеччині проводили дослідження, яке показало, що зі 100 опитаних брейкдансерів у 31% випало волосся, у 24% з’явилися безболісні шишки на голові, а у 37 з них було запалення шкіри голови.

Фахівці прийшли до висновку, що крутіння на голові більше трьох разів на тиждень, навіть протягом лише кількох хвилин, супроводжується високим ризиком втрати волосся порівняно з рідшим практикуванням рухів.

Нагадаємо, що цього року на Олімпіаді в Парижі вперше в історії атлети змагалися у брейкдансі. Цей вид спорту був запропонований Оргкомітетом Олімпійських ігор у Парижі 2024 року разом зі скейтбордингом, спортивним скелелазінням і серфінгом, які дебютували на останніх літніх Олімпійських іграх у Токіо, у спробі привабити нову, більш молоду аудиторію.

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