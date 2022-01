Художник Дэмиен Херст рассказал, что произошло с бриллиантовым черепом за 100 миллионов долларов

Платиновый череп, инкрустированный алмазами, стал самым дорогим произведением искусства в мире

Дэмиен Херст создал череп из платины с бриллиантами в 2007 году. Произведение искусства он назвал For the Love of God, его оценили в 100 миллионов долларов. И череп назвали самым дорогим произведением современного искусства из когда-либо созданных. Но уже давно бриллиантовый череп нигде не выставлялся, и любителей творчества Херста интересовало, куда он пропал. Интригу раскрыл сам художник, пишет Daily Mail.

Платиновый череп был копией 35-летнего европейца, жившего между 1720 и 1810 гг. и его украшал, помимо мелких, огромный розовый алмаз. Оригинальный череп Херст купил в таксидермической лавке в Лондоне и вставил в него настоящие зубы.

[ + – ] Оригинальный череп

Спустя несколько месяцев после презентации черепа в лондонской галерее "Белый куб", он был приобретен группой инвесторов за 38 миллионов фунтов стерлингов. В число этих инвесторов, к слову, входил украинский меценат Виктор Пинчук.

Также в число владельцев черепа входит владелец галереи и сам Херст.

[ + – ] Подруга Херста с бриллиантовым черепом

И сейчас череп давно уже нигде не выставлялся. Он хранится в на складе в лондонском ювелирном районе Хаттон-Гарден.

Самый богатый в мире художник неоднократно высказывался насчет того, что иногда его произведения не находят своих покупателей. И осуждал тех потенциальных покупателей, которые, по его словам "шарахались от его работ", но выбрасывали миллионы долларов на "измазанные краской холсты".

Так, в 2013 году овца в формальдегиде, названная Херстом "Вдали от стада", была продана за 3 миллиона долларов. Тогда как на том же аукционе картина Жана-Мишеля Баскиа "Охрана музея" (Бродвейский крах), была продана за 14,6 миллиона долларов. Картина, сочетающая граффити и надписи из слов, была создана в 1983 году и демонстрировалась на последней персональной выставке американского художника, проходившей в галерее Гагосяна.