Космическая стоимость: топ-7 самых дорогих платьев в истории моды (фото, видео)

Стоимость платьев обусловлена использованием эксклюзивных тканей и редчайших драгоценных камней.

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Дизайнерские платья – вещи априори дорогие, поскольку зачастую это эксклюзивные вещи, которые разлетаются сразу после показов. Однако есть в мире несколько нарядов, цена которых не просто высокая, а умопомрачительная. Фокус предлагает вашему вниманию семь самых дорогих платьев в истории модной индустрии.

"Соловей Куала-Лумпура" – $​​30 млн

"Соловей Куала-Лумпура", созданный малайзийским дизайнером Файсалом Абдуллой из модного дома Jendela, является самым дорогим платьем в мире, его стоимость оценивается в $30 млн. Наряд из темно-красного шелка и тафты украшен более чем 750 бриллиантами общим весом более 1000 карат. Его центральным элементом является бельгийский бриллиант грушевидной огранки весом 70 карат от ювелира Mouawad. Вдохновленное поэмой Хафиза "Роза и соловей", платье было представлено на Гран-при моды STYLO в Куала-Лумпуре в 2009 году, моделью выступила актриса Кавита Сидху, где она продемонстрировала платье во время чтения поэмы.

Цена оправдана не только редкостью использованных материалов, но и временем, усилиями и художественным видением, которые были вложены в его создание. Это платье создано, чтобы очаровывать, удивлять и существовать как редкое сокровище в мире моды.

Red Diamond Abaya ($​​17,7 млн)

Британский дизайнер и швея-самоучка Дебби Уингем в 2013 году создала черный наряд с красными бриллиантами стоимостью около $17,7 млн. Изделие, названное "Абайя", представляет собой простое свободное черное платье, которое Уингем смоделировала по образцу традиционного североафриканского и арабского женского стиля с тем же названием. Она вдохновилась на создание дизайна после посещения Дубая годом ранее. Дебби добавила свой фирменный стиль в дизайн: она украсила его большим красным бриллиантом, чрезвычайно редким и дорогим камнем.

Ее клиент, коллекционирующий редкие камни, предложил ей поработать с красными бриллиантами.

"Она пришла в мою мастерскую, когда я работала над… черным бриллиантовым платьем и сказала: "Дэбби, ты должна была сказать, что делаешь это. Ты могла бы одолжить у меня что-то впечатляющее". Мысль о возможности использовать красный бриллиант, камень, который большинство ювелиров даже не видят в своей жизни, была слишком хорошей возможностью, чтобы упустить ее", – рассказывала автор платья.

Красный бриллиант абайи стоимостью примерно в $​​7,4 млн, – не единственный драгоценный камень, который Уингем использовала в своем дизайне. Платье может похвастаться 3000 камнями, включая 50 двухкаратных черных бриллиантов, 50 двухкаратных белых бриллиантов, 1899 черно-белых бриллиантов и 1000 рубинов. Каждый из камней оправлен в 14-каратное золото.

Нить, использованная для сшивания платья, тоже из 14-каратного золота.

Свадебное платье Мартина Каца и Рене Штраус ($​​16,2 млн)

В 2006 году Рене Штраус и ювелир Мартин Кац создали самое дорогое в мире свадебное платье стоимостью $​​16,2 млн. Представленное в Калифорнии на показе свадебных платьев Luxury Brands Lifestyle Bridal Show в The Ritz-Carlton, Marina del Rey, оно может похвастаться 150 каратами бриллиантов, украшающих его лиф. Этот шедевр, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сочетает в себе свадебную эстетику и высокую моду.

Рене Штраус известна своим популярным свадебным салоном в Беверли-Хиллз. В список ее клиентов входят такие знаменитости, как ныне покойная Шеннен Доэрти, Кэти Айрленд, Розанна и Пола Абдул, а ее изделия были представлены в таких голливудских постановках, как "Главный госпиталь", "Он просто не влюбился в тебя", "Потому что я так сказал" и "Гадкий койот". Ее коллега по этой работе Мартин Кац также известен в Беверли-Хиллз как дизайнер и ювелир. Его творения носили такие ведущие голливудские леди, как Анджелина Джоли, Хилари Суонк, Кэрри Маллиган и Клэр Дейнс.

Фото: Соцсети

Свадебное платье Hany El Behairy ($15 млн)

Дизайнер из Египта Хани Эль Бехейри представил свадебное платье стоимостью $15 млн на Неделе высокой моды в Париже 2020, отметив свой 100-й показ. Наряд с фатой со звездным узором и замысловатой отделкой был создан с использованием более 120 карат бриллиантов от Rafiq Antoine Malik's, Sarana Diamond Jewelry. Эль Бехейри, известный своими роскошными дизайнами, потратил более 800 часов на совершенствование этого шедевра для богатого египетского клиента. С сотнями бриллиантов и драгоценных камней оно символизирует превосходное мастерство и экстравагантность в свадебной моде.

Свадебное платье королевы Испании Летиции ($10,7 млн)

Свадебное платье нынешней испанской королевы Летиции стоимостью $10,7 миллионов от Manuel Pertegaz – это шедевр из шелка цвета слоновой кости с цветочной вышивкой золотыми нитями, символизирующей королевскую элегантность. Цена делает его одним из самых дорогих свадебных платьев в истории. Ансамбль королевы включал в себя высокий стоячий воротник, длинные рукава и V-образный вырез, открывающий сложную вышивку, изображающую символы с герба принца Астурийского.

Ее фата, украшенная соответствующими цветочными мотивами, была подарком от короля Испании Фелипе. Завершая образ, королева Летиция надела прусскую тиару, бриллиантовый головной убор и бриллиантовые серьги-подвески, подаренные ее свекровью, королевой Софией.

Фото: Getty

Белое золотое бриллиантовое платье Yumi Katsura – $8,5 млн

Это экстравагантное платье, разработанное в 2006 году, украшено 1000 белыми жемчужинами, 5-каратным бриллиантом из белого золота и 8,8-каратным зеленым бриллиантом на талии, что доводит общую стоимость этого платья до $8,5 млн. Платье, выполненное из роскошного шелкового атласа, демонстрирует сложную ручную вышивку зари. Роскошный дизайн Katsura и использование редких и драгоценных материалов делают это платье выдающимся в высокой моде. Его уникальные украшения и дизайн подчеркивают преданность Katsura эксклюзивности и артистизму в свадебной моде.

Платье Мэрилин Монро "Subway" ($5,6 млн)

В 2011 году легендарное белое платье Мэрилин Монро Subway из фильма "Зуд седьмого года" было продано на аукционе коллекции голливудских памятных вещей Дебби Рейнольдс в Беверли-Хиллз более чем за $5,6 млн. Платье, разработанное легендарным художником по костюмам Уильямом Травиллой, эффектно развевается на Монро в ее знаменитом образе 1950-х годов. Первоначально предполагалось, что оно будет продано за $$1–2 млн, но выторг существенно превзошел все ожидания. Кроме того, красное платье танцовщицы Монро с блестками и шляпа с перьями из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" были проданы за $1,47 млн, а костюмы из фильмов "Нет бизнеса лучше шоу-бизнеса" и "Река, откуда нет возврата" собрали еще $1,2 млн.

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