Космічна вартість: топ-7 найдорожчих суконь в історії моди (фото, відео)

Вартість суконь зумовлена використанням ексклюзивних тканин і рідкісних дорогоцінних каменів.

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Дизайнерські сукні — речі апріорі дорогі, оскільки найчастіше це ексклюзивні речі, які розлітаються відразу після показів. Однак є у світі кілька вбрань, ціна яких не просто висока, а запаморочлива. Фокус пропонує вашій увазі сім найдорожчих суконь в історії модної індустрії.

"Соловей Куала-Лумпура" — $30 млн

"Соловей Куала-Лумпура", створена малайзійським дизайнером Файсалом Абдуллою з модного дому Jendela, є найдорожчою сукнею у світі, її вартість оцінюють у $30 млн. Вбрання з темно-червоного шовку і тафти прикрашене понад 750 діамантами загальною вагою понад 1000 карат. Його центральним елементом є бельгійський діамант грушоподібного ограновування вагою 70 карат від ювеліра Mouawad. Натхненна поемою Хафіза "Троянда і соловей", сукня була представлена на Гран-прі моди STYLO в Куала-Лумпурі 2009 року, моделлю виступила акторка Кавіта Сідху, де вона продемонструвала сукню під час читання поеми.

Ціна виправдана не тільки рідкісністю використаних матеріалів, а й часом, зусиллями і художнім баченням, які були вкладені в його створення. Ця сукня створена, щоб зачаровувати, дивувати й існувати як рідкісний скарб у світі моди.

Red Diamond Abaya ($17,7 млн)

Британська дизайнерка і швачка-самоучка Деббі Вінгем 2013 року створила чорне вбрання з червоними діамантами вартістю приблизно $17,7 млн. Виріб, названий "Абайя", являє собою просту вільну чорну сукню, яку Вінгем змоделювала за зразком традиційного північноафриканського та арабського жіночого стилю з тією ж назвою. Вона надихнулася на створення дизайну після відвідин Дубая роком раніше. Деббі додала свій фірмовий стиль у дизайн: вона прикрасила його великим червоним діамантом, надзвичайно рідкісним і дорогим каменем.

Її клієнтка, яка колекціонує рідкісні камені, запропонувала їй попрацювати з червоними діамантами.

"Вона прийшла в мою майстерню, коли я працювала над... чорною діамантовою сукнею і сказала: "Деббі, ти повинна була сказати, що робиш це. Ти могла б позичити в мене щось вражаюче". Думка про можливість використати червоний діамант, камінь, який більшість ювелірів навіть не бачать у своєму житті, була надто гарною можливістю, щоб втратити її", – розповідала авторка сукні.

Червоний діамант абайї вартістю приблизно в $7,4 млн, – не єдиний дорогоцінний камінь, який Вінгем використовувала у своєму дизайні. Сукня може похизуватися 3000 каменями, включно з 50 двокаратними чорними діамантами, 50 двокаратними білими діамантами, 1899 чорно-білими діамантами і 1000 рубінами. Кожен з каменів оправлений у 14-каратне золото.

Нитка, використана для зшивання сукні, теж із 14-каратного золота.

Весільна сукня Мартіна Каца і Рене Штраус ($16,2 млн)

У 2006 році Рене Штраус і ювелір Мартін Кац створили найдорожчу у світі весільну сукню вартістю $16,2 млн. Представлену в Каліфорнії на показі весільних суконь Luxury Brands Lifestyle Bridal Show в The Ritz-Carlton, Marina del Rey, вона може похвалитися 150 каратами діамантів, що прикрашають її ліф. Цей шедевр, внесений до Книги рекордів Гіннесса, поєднує в собі весільну естетику і високу моду.

Рене Штраус відома своїм популярним весільним салоном у Беверлі-Гіллз. До списку її клієнтів входять такі знаменитості, як нині покійна Шеннен Доерті, Кеті Айрленд, Розанна і Пола Абдул, а її вироби були представлені в таких голлівудських постановках, як "Головний госпіталь", "Він просто не закохався в тебе", "Тому що я так сказав" і "Гидкий койот". Її колега по цій роботі Мартін Кац також відомий у Беверлі-Гіллз як дизайнер і ювелір. Його творіння носили такі провідні голлівудські леді, як Анджеліна Джолі, Гіларі Свонк, Керрі Малліган і Клер Дейнс.

Фото: Соцмережi

Весільна сукня Hany El Behairy ($15 млн)

Дизайнер з Єгипту Хані Ель Бехейрі представив весільну сукню вартістю $15 млн на Тижні високої моди в Парижі 2020, відзначивши свій 100-й показ. Вбрання з фатою із зоряним візерунком і хитромудрим оздобленням було створено з використанням понад 120 карат діамантів від Rafiq Antoine Malik's, Sarana Diamond Jewelry. Ель Бехейрі, відомий своїми розкішними дизайнами, витратив понад 800 годин на вдосконалення цього шедевра для багатого єгипетського клієнта. Із сотнями діамантів і дорогоцінного каміння вона символізує чудову майстерність і екстравагантність у весільній моді.

Весільна сукня королеви Іспанії Летиції ($10,7 млн)

Весільна сукня нинішньої іспанської королеви Летиції вартістю $10,7 мільйона від Manuel Pertegaz — це шедевр з шовку кольору слонової кістки з квітковою вишивкою золотими нитками, що символізує королівську елегантність. Ціна робить його однією з найдорожчих весільних суконь в історії. Ансамбль королеви містив високий стоячий комір, довгі рукави і V-подібний виріз, що відкриває складну вишивку, яка зображає символи з герба принца Астурійського.

Її фата, прикрашена відповідними квітковими мотивами, була подарунком від короля Іспанії Феліпе. Завершуючи образ, королева Летиція одягла прусську тіару, діамантовий головний убір і діамантові сережки-підвіски, подаровані її свекрухою, королевою Софією.

Фото: Getty

Біла золота діамантова сукня Yumi Katsura – $8,5 млн

Ця екстравагантна сукня, розроблена 2006 року, прикрашена 1000 білими перлинами, 5-каратним діамантом з білого золота і 8,8-каратним зеленим діамантом на талії, що доводить загальну вартість цієї сукні до $8,5 млн. Сукня, виконана з розкішного шовкового атласу, демонструє складну ручну вишивку зорі. Розкішний дизайн Katsura і використання рідкісних і дорогоцінних матеріалів роблять цю сукню видатною у високій моді. Її унікальні прикраси та дизайн підкреслюють відданість Katsura ексклюзивності та артистизму у весільній моді.

Сукня Мерилін Монро "Subway" ($5,6 млн)

У 2011 році легендарну білу сукню Мерилін Монро Subway з фільму "Свербіж сьомого року" продали на аукціоні колекції голлівудських пам'ятних речей Деббі Рейнольдс у Беверлі-Гіллз за понад $5,6 млн. Сукня, розроблена легендарним художником з костюмів Вільямом Травіллою, ефектно майорить на Монро в її знаменитому образі 1950-х років. Спочатку передбачалося, що її продадуть за $$1-2 млн, але виторг істотно перевершив усі очікування. Крім того, червону сукню танцівниці Монро з блискітками і капелюх з пір'ям з фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" продали за $1,47 млн, а костюми з фільмів "Немає бізнесу кращого за шоу-бізнес" і "Річка, звідки немає повернення" зібрали ще $1,2 млн.

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