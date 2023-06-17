Художница превратила настоящий человеческий череп в куклу и предстала перед судом (фото)

Мастера кукол Катрин Маклин привлекли к суду в США за перевозку краденого, поскольку человеческие останки, использованные ею для своих работ, были похищены из морга.

Related video

Художница из Салема (США), владелица интернет магазина Kat's Creepy Creations ("Жуткие творения Кэт" – ред.) Катрин Маклин незаконно купила человеческие останки и создала из них жуткие произведения искусства для продажи в Instagram. Об этом сообщает CBS News.

"44-летняя Маклин предстала перед федеральным судом в Бостоне в среду днем, где ей было предъявлено обвинение в перевозке краденого", – говорится в публикации.

Прокуратура заявила, что художница незаконно купила две частично рассеченные головы за 600 долларов у бывшего управляющего моргом Гарвардской медицинской школы Седрика Лоджа. Части тела были переданы в дар школе в образовательных целях.

По утверждению прокуроров, Маклин продала части тела с целью получения прибыли. Отмечается, что максимальное наказание за это составляет 10 лет. Однако судья отпустил ее, поскольку это ненасильственное преступление.

В какой-то момент женщине, все же придется явиться в суд в Пенсильвании. Маклин вытерла слезы, когда ей сказали, что она может идти домой, пишет издание.

Катрин Маклин покидает федеральный суд в Бостоне Фото: CBS News

В феврале 2020 года мастер кукол Катрин Маклин, которая утверждала, что создает "творения, шокирующие разум и потрясающие душу", опубликовала в Instagram снимок куклы, изготовленной из настоящего человеческого черепа.

Она подписала свой пост так: "Эта кукла продана, и да, это настоящий человеческий череп. Если вы на рынке человеческих костей, позвоните мне".

Сейчас ее интернет-магазин закрыт, однако журналисты успели сохранить фото с изображением кукол, которые ранее были размещены на странице Kat's Creepy Creations в Instagram.

Напомним, в Китае обнаружили череп возрастом свыше миллиона лет. Изучение этой находки поможет ученым узнать больше об архаичных предках человека, считают ученые.

Во время недавних раскопок в пещере Баттифратта близ Поджо Нативо, Италия, археологи нашли редчайшую глиняную куклу, которой примерно 7 000 лет. Ученые предполагают, что она имела значение в сельскохозяйственных ритуалах и ритуалах плодородия.