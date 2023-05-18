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Технологии и наука

Часть древних ритуалов: найдена загадочная глиняная кукла возрастом 7 тыс. лет (фото)

Пещера Баттифратта, глиняная женская фигурка, старинная кукла, первобытное общество, ритуалы, загробная жизнь, неолит, земледельческие общины, археологические раскопки, университет Сапиенца, Сабина, Италия, археология, находка
Фото: Sapienza University of Rome | В пещере Баттифратта близ Сабины археологи раскопали редкую глиняную женскую фигурку, которой 7 000 лет

В пещере Баттифратта близ Сабины археологи раскопали редкую глиняную женскую фигурку, которой 7 000 лет. Открытие этой древней куклы проливает свет на доисторические ритуалы и таинственные путешествия в загробном мире.

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Во время недавних раскопок в пещере Баттифратта близ Поджо Нативо, Италия, археологи совершили неожиданное открытие — редчайшую глиняную женскую статуэтку, которой примерно 7 000 лет. Эта потрепанная подчас женская фигурка имеет огромное значение в регионе, поскольку дает бесценную информацию о доисторическом обществе, пишет Ancient Origins.

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Расположенный у входа в пещеру Баттифратта древний источник, который, как считается, был сезонным, когда-то привлек внимание древних общин. Уже давно предполагалось, что это место использовалось для ритуалов, и недавнее обнаружение глиняной фигурки подтверждает эту гипотезу.

Подобные артефакты невероятно редки в Италии и практически отсутствуют в археологической летописи Тирренского склона. Предполагается, что глиняная кукла, изготовленная в эпоху неолита, когда на полуострове жили первые земледельческие общины, имела значение в сельскохозяйственных ритуалах и ритуалах плодородия.

Междисциплинарное исследование, координируемое кафедрой древних наук, направлено на изучение технологических и стилистических аспектов фигурки. Внимательно изучая куклу, исследователи надеются выявить характерные культурные черты, которые могут пролить свет на ее создателей и пользователей.

Хотя черты лица куклы изображены лишь схематично, ремесленник, создавший артефакт, проявил тщательное внимание к деталям при изображении прически и украшений тела.

Пещера Баттифратта, глиняная женская фигурка, старинная кукла, первобытное общество, ритуалы, загробная жизнь, неолит, земледельческие общины, археологические раскопки, университет Сапиенца, Сабина, Италия, археология, находка Fullscreen
Хотя черты лица куклы изображены лишь схематично, ремесленник, создавший артефакт, проявил тщательное внимание к деталям при изображении прически и украшений тела
Фото: Sapienza University of Rome

Доктор Cесилия Конати из Римского Университет Ла Сапиенца подчеркивает важность сочетания присутствия керамики с фаунистическими и ботаническими находками в нескольких стратифицированных слоях. Кроме того, обнаружение человеческого скелета рядом с куклой указывает на использование источника не только для водоснабжения, но и для погребальных и ритуальных целей. Могла ли кукла играть роль в этих церемониях?

Около 7 000 лет до н. э. пещера Баттифратта служила убежищем и укрытием для первых людей, которые для своего пропитания полагались на охоту, собирательство и элементарное земледелие. Хотя прямых свидетельств проведения ритуалов в пещере в этот древний период мало, наличие глиняной куклы наводит на мысль о ее использовании в церемониальном контексте.

В других частях Италии, в таких местах, как Валькамоника на севере и Арене Кандиде в Лигурии, археологи обнаружили наскальные рисунки, сложные захоронения и общинные структуры, датируемые примерно 7 000 лет до н. э., которые связаны с ритуальными практиками. Это повышает вероятность того, что глиняная кукла из пещеры Баттифратта играла центральную роль в доисторических ритуалах, потенциально связанных с сельским хозяйством и плодородием человека.

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