Часть древних ритуалов: найдена загадочная глиняная кукла возрастом 7 тыс. лет (фото)

В пещере Баттифратта близ Сабины археологи раскопали редкую глиняную женскую фигурку, которой 7 000 лет. Открытие этой древней куклы проливает свет на доисторические ритуалы и таинственные путешествия в загробном мире.

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Во время недавних раскопок в пещере Баттифратта близ Поджо Нативо, Италия, археологи совершили неожиданное открытие — редчайшую глиняную женскую статуэтку, которой примерно 7 000 лет. Эта потрепанная подчас женская фигурка имеет огромное значение в регионе, поскольку дает бесценную информацию о доисторическом обществе, пишет Ancient Origins.

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Расположенный у входа в пещеру Баттифратта древний источник, который, как считается, был сезонным, когда-то привлек внимание древних общин. Уже давно предполагалось, что это место использовалось для ритуалов, и недавнее обнаружение глиняной фигурки подтверждает эту гипотезу.

Подобные артефакты невероятно редки в Италии и практически отсутствуют в археологической летописи Тирренского склона. Предполагается, что глиняная кукла, изготовленная в эпоху неолита, когда на полуострове жили первые земледельческие общины, имела значение в сельскохозяйственных ритуалах и ритуалах плодородия.

Междисциплинарное исследование, координируемое кафедрой древних наук, направлено на изучение технологических и стилистических аспектов фигурки. Внимательно изучая куклу, исследователи надеются выявить характерные культурные черты, которые могут пролить свет на ее создателей и пользователей.

Хотя черты лица куклы изображены лишь схематично, ремесленник, создавший артефакт, проявил тщательное внимание к деталям при изображении прически и украшений тела.

Хотя черты лица куклы изображены лишь схематично, ремесленник, создавший артефакт, проявил тщательное внимание к деталям при изображении прически и украшений тела Фото: Sapienza University of Rome

Доктор Cесилия Конати из Римского Университет Ла Сапиенца подчеркивает важность сочетания присутствия керамики с фаунистическими и ботаническими находками в нескольких стратифицированных слоях. Кроме того, обнаружение человеческого скелета рядом с куклой указывает на использование источника не только для водоснабжения, но и для погребальных и ритуальных целей. Могла ли кукла играть роль в этих церемониях?

Около 7 000 лет до н. э. пещера Баттифратта служила убежищем и укрытием для первых людей, которые для своего пропитания полагались на охоту, собирательство и элементарное земледелие. Хотя прямых свидетельств проведения ритуалов в пещере в этот древний период мало, наличие глиняной куклы наводит на мысль о ее использовании в церемониальном контексте.

В других частях Италии, в таких местах, как Валькамоника на севере и Арене Кандиде в Лигурии, археологи обнаружили наскальные рисунки, сложные захоронения и общинные структуры, датируемые примерно 7 000 лет до н. э., которые связаны с ритуальными практиками. Это повышает вероятность того, что глиняная кукла из пещеры Баттифратта играла центральную роль в доисторических ритуалах, потенциально связанных с сельским хозяйством и плодородием человека.

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