Забытые сокровища Запада Украины: невероятные открытия утраченной культуры в "Помпеях над Днестром"

Глубоко в мистической пещере Вертеба, расположенной в Борщевском районе на западе Украины, команда археологов отправилась в удивительное путешествие, чтобы найти чрезвычайную сокровищницу утраченной древней культуры.

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Когда исследователи углубились в пещеру, то наткнулись на тайную комнату, скрытую у самых стен вокруг. В этом пространстве, бережно вложенные в небольшую полость, лежали пять изысканных глиняных женских статуэток, их утонченные черты застыли во времени. Эти бестелесные реликвии, датируемые первым тысячелетием до нашей эры, показали славу трипольской культуры — цивилизации, когда-то господствовавшей на огромных просторах Восточной Европы, пишет Ancient Origins.

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Археологи полагают, что эти статуэтки имели глубокое значение в трипольской культуре, служа священными тотемами. Считалось, что эти предметы имели силу защищать своих владельцев от бед.

Но не только предназначение этих статуэток завораживало: поражал также загадочный способ, которым их спрятали. Помещение, тщательно запечатанное необычной и таинственной печатью, оставило исследователей озадаченными.

Археолог Михаил Сохацкий производит раскопки в пещере Вертеба в Украине, где нашли артефакты трипольской культуры Фото: Mykhailo Sokhatskyi

Известный исследователь трипольской культуры и уважаемый директор Борщевского краеведческого музея Михаил Сохацкий пролил свет на эту удивительную находку. Он показал, что хотя женские статуэтки не являлись редкостью в трипольской культуре, их размещение в пещере Вертеба стало настоящим чудом.

Расположенные среди клыков дикого кабана, эти фигурки находили утешение в объятиях грозного существа. Такого союза земного и божественного элементов никогда раньше не наблюдалось ни на одном восточноевропейском археологическом памятнике, что поразило экспертов уникальностью.

Бивень кабана, найденный в пещере Вертеба, имеет форму, позволяющую предположить, что его использовали в качестве подвески или какого-то другого украшения Фото: Mykhailo Sokhatskyi

Останки кабанов были редкостью на древних трипольских стоянках, поскольку ритуалы культуры в большинстве своем связаны с домашними животными, которые поддерживали их сельскохозяйственный образ жизни. Однако находки в пещере Вертеба разрушили это предубеждение.

Очевидно, что жители этого пещерного святилища имели глубокую связь с кабаном — существом, которое уважали за его силу, выносливость и первобытный дух. Исследователи, раскрывая слои истории, обнаружили, что не только ювелирные украшения и гончарные орудия мастерски изготавливали из кабаньих зубов, но и маленькая фигурка кабана, вылепленная из той же глины, из которой создали новые статуэтки, служила доказательством глубокой связи между трипольцами и этими животными.

Этот удивительный народ имел склонность к возрождению древних культурных традиций, вдыхая новую жизнь в давно забытые обычаи. Циклическое возрождение стилей орнаментации керамики и наличие реликвий поклонения кабана намекали на прочное наследие прошлой культуры, отдававшейся через летопись времени в освященных глубинах пещеры Вертеба.

История пещеры выходит далеко за пределы ее скрытой комнаты чудес. Впервые открытая в далеком 1829 году, эта раскидистая лабиринтная пещера простирается на удивительные 9 км, очаровывая всех, кто решается заглянуть в ее таинственные уголки.

Вертеба, которую называют "Помпеями на Днестре", уже более двух веков увлекает археологов своим непревзойденным богатством. Раскопки, проведенные на протяжении многих лет, открыли удивительный гобелен человеческой истории, бережно сохраненный в ее скалистых объятиях.

Раскопки в пеэре Вертеба

В период своего расцвета трипольские поселения раскинулись на ошеломляющей территории 350 000 кв. км, охватывая Карпатские горы и плодородные долины реки Днестр.

На раскопках Вертебы археологи обнаружили сокровищницу удивительных артефактов, каждый из которых шепчет истории прошлых эпох. Сами стены свидетельствуют о творчестве и мастерстве трипольцев, украшавших их поверхности затейливо орнаментированной глиняной посудой. Глиняные фигурки, тщательно изготовленные в виде людей и животных, служили вместилищем их верований и стремлений.

Медные ножи мерцали в свете факелов, что свидетельствует о незаурядном технологическом прогрессе того времени. Нежные ювелирные украшения, с любовью изготовленные из костей и раковин, произносили истории об украшениях и общественных иерархиях.

Раскопки в пещере Вертеба обнаружили невероятную хронологию, раскрывая разные слои человеческой деятельности и показывая периодическое использование украшений трипольцами. Очевидно, что это священное святилище не было постоянным жилищем, а вероятнее местом ритуального поклонения, порталом в области божественного.

Считается, что трипольцы считали пещеру Вертеба входом в подземный мир или страну мертвых, где их духовные путешествия переплетались с тайнами жизни и смерти.

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