"Удивительное открытие". В Китае обнаружили череп возрастом свыше миллиона лет

Изучение этой находки поможет ученым узнать больше об архаичных предках человека.

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В Китае продолжаются раскопки редкого образца. Он дошел в хорошем состоянии до наших дней. Исследователи считают обнаружение древнего человеческого черепа достаточно важным.

Она может помочь ученым лучше понять генеалогическое дерево архаических людей, проживавших по всей территории Евразии раньше, — пишет издание Nature.

Череп обнаружили еще 20 мая. Он был расположен в провинции Хубэй, всего в 20 км к западу от Юньян. Только в 35 м от этого места уже находили 2 черепа в конце ХХ ст.

Амеали Виале из Национального музея естественной истории в Париже изучала все три черепа. Она отмечает, что вновь обнаруженный череп был в хорошем состоянии. До этого ученые подтвердили, что второй череп был представителем архаического вида человека Homo erectus.

В то же время датирование отложений окаменелостей животных говорит о том, что в Юньяне люди жили от 1,1 млн до 800 тысяч лет назад. Впервые Homo erectus определили с помощью окаменелостей на индонезийском острове. Их датировали 1,5 миллионами лет назад. Есть предположение, что они были первыми людьми, желающими покинуть Африку. Останки этого вида находили в Азии, Африке и Европе.

Череп Yunxian 3 обнаружили в вертикальном положении. Ученые отделили лоб, глазные впадины, а также скулы черепа. Пока неизвестно, что прикреплено к черепу: зубы или нижняя челюстная кость. Археологи указывают, что первые 2 черепа похожи на окаменелости из острова Ява. Другие – с окаменелостью Homo erectus из Азии. В Китае обнаружили такие останки не в одном месте.

Поэтому древние люди из Юньян могли быть их предками. Но есть и отличительные черты. Например, обнаруженные окаменелости в возрасте 700 тысяч лет в одной из пещер имеют заметный гребень, проходящий вдоль средней линии черепа для крепления сильной челюсти. Однако все черепа Юньнань не имеют такой функции.

Интересен тот факт, что все три черепа очень разнообразны. Предполагают, что их представители могли эволюционировать независимо. Возможно, это результат многих волн экспансии из Африки.

Ведущий автор исследования Виалет планирует сравнивать третий череп с другими окаменелостями из Китая и Европы. Это поможет отследить отношения с другими ранними людьми. .

Пока планируют раскопать третий череп. Это произойдет в течение нескольких месяцев. Его датировка будет очень важной задачей. Для этого используют несколько способов. Тем не менее, это будет достаточно трудной задачей, ведь в Китае не хватает вулканических отложений для надежного измерения количества радиоактивных изотопов в породе.

К тому же исследования замедляют мелкие окаменелости, которые окружают череп.

Ранее Фокус писал о черепе 3200 лет, который нашли в Турции. Ученые полагают, что на нем могли делать необычную хирургическую процедуру.