Дело рук мистиков или обычных врачей. Что не так с 2300-летним черепом, который нашли в Турции

Предполагается, что в прошлом этот человек прошел процедуру трепанации — уникальной хирургической операции на мозге.

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Археологи обнаружили ценный артефакт в восточной турецкой провинции Ван. Им в руки попал череп в возрасте около 3200 лет.

Однако находка оказалась гораздо интереснее, ведь исследователи в найденном черепе увидели специальное отверстие, — пишет Arkeonews.

Ученые предполагают, что на этом черепе проводилась особая процедура под названием трепанация. Она является одной из древнейших хирургических операций мира. Во время нее предполагается сверление отверстия в черепе.

В доисторическое время на территории Турции в Анатолии был переход для первых поселений человека еще с периода неолита. Люди оставляли здесь свои знания, верования и таинства. До сих пор ученые пытаются разгадать возрастное достояние.

Сегодня известно, что древнейшую трепанацию у живого человека проделали в Ашикли Хоюк. Поэтому самый древний трепанированный череп принадлежал человеку неолиту. Немало раз эту процедуру выполняли после смерти пациентов. Первую хирургическую операцию совершили вообще еще в эпоху палеолита в Израиле. В то же время, следы трепанации находили в Европе, Африке, Америке и Китае.

Фото: The Jerusalem Post

Новую находку обнаружили во время раскопок в районе Чатак в Ване. Там исследовали некрополь раннего железного века. Работами руководили представители Музея Ван. Раскопки начались еще в 2016 году. Она особенно ценна для понимания эволюции хирургических операций.

Трепанацию черепа используют даже сегодня. Правда, мы знаем ее под другим названием – краниотомия. Ее используют для лечения субдуральных гематом. Применяют эту операцию достаточно редко и только в чрезвычайных ситуациях после черепно-мозговых травм. Операция помогает снизить давление. Иногда, таким образом удаляют и опухоли.

В отличие от древних времен, сегодня хирурги почти всегда заменяют удаленный кусок черепа после операции.

Ранее Фокус писал о трепанации черепа, проводимой цивилизация инков. Ученые пришли к выводу, что с помощью этого они изгоняли демонов из головы.