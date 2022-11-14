Справа рук містиків чи звичайних лікарів. Що не так із 2300-річним черепом, який знайшли у Туреччині

Передбачається, що у минулому ця людина пройшла процедуру трепанації — унікальну хірургічну операцію на мозку.

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Археологи виявили цінний артефакт у східній турецькій провінції Ван. Їм до рук потрапив череп віком близько 3200 років.

Однак знахідка виявилася набагато цікавішою, адже дослідники у знайденому черепі побачили спеціальний отвір, пише Arkeonews.

Вчені припускають, що в цьому черепі проводилася особлива процедура під назвою трепанація. Вона є однією з найдавніших хірургічних операцій світу. Під час неї передбачається свердління отвору у черепі.

У доісторичний час біля Туреччини в Анатолії був перехід для перших поселень людини ще з періоду неоліту. Люди залишали тут свої знання, вірування та обряди. Досі вчені намагаються розгадати вікове надбання.

Сьогодні відомо, що найдавнішу трепанацію у живої людини зробили в Ашиклі Хоюк. Тому найдавніший трепанований череп належав людині неоліту. Чимало разів цю процедуру виконували після смерті пацієнтів. Першу хірургічну операцію здійснили взагалі ще за доби палеоліту в Ізраїлі. Водночас сліди трепанації знаходили в Європі, Африці, Америці та Китаї.

Фото: The Jerusalem Post

Нову знахідку виявили під час розкопок у районі Чатак у Вані. Там досліджували некрополь раннього залізного віку. Працями керували представники Музею Ван. Розкопки розпочалися ще у 2016 році. Вона особливо цінна для розуміння еволюції хірургічних операцій.

Трепанацію черепа використовують навіть сьогодні. Щоправда, ми знаємо її під іншою назвою — краніотомія. Її використовують для лікування субдуральних гематом. Застосовують цю операцію досить рідко і лише у надзвичайних ситуаціях після черепно-мозкових травм. Операція допомагає зменшити тиск. Іноді, таким чином, видаляють і пухлини.

На відміну від стародавніх часів, сьогодні хірурги майже завжди замінюють віддалений шматок черепа після операції.

Раніше Фокус писав про трепанацію черепа, що проводиться цивілізацією інків. Вчені дійшли висновку, що за допомогою цього вони виганяли демонів із голови.