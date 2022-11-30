"Дивовижне відкриття". У Китаї виявили череп віком понад мільйон років

Вивчення цієї знахідки допоможе вченим дізнатися більше про архаїчних предків людини.

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У Китаї продовжуються розкопки рідкісного зразка. Він дійшов до наших днів у гарному стані. Дослідники вважають виявлення стародавнього людського черепа досить важливим.

Він може допомогти вченим краще зрозуміти генеалогічне дерево архаїчних людей, які проживали по всій території Євразії раніше, пише видання Nature.

Череп виявили ще 20 травня. Він був розташований в провінції Хубей, усього за 20 км на захід від Юньяну. Тільки за 35 м від цього місця вже знаходили 2 черепи наприкінці ХХ ст.

Амеалі Віале з Національного музею природної історії в Парижі вивчала всі три черепи. Вона зазначає, що новий виявлений череп був у хорошому стані. До цього вчені підтвердили, що другий череп був представником архаїчного виду людини Homo erectus.

Водночас датування відкладень скам'янілостей тварин свідчить про те, що в Юньяні люди жили від 1,1 млн до 800 тисяч років тому. Вперше Homo erectus визначили за допомогою скам'янілостей на острові Індонезії. Їх датували 1,5 мільйоном років тому. Є припущення, що вони були першими людьми, які бажали залишити Африку. Рештки цього виду знаходили в Азії, Африці та Європі.

Череп Yunxian 3 виявили у вертикальному положенні. Вчені відокремили лоб, очні западини, а також вилиці черепа. Поки невідомо, що прикріплено до черепа: зуби чи нижня щелепна кістка. Археологи вказують, що перші 2 черепи схожі на скам'янілості з острова Ява. Інші — на скам'янілість Homo erectus із Азії. У Китаї виявили такі рештки не в одному місці.

Тому давні люди з Юньяну могли бути їхніми предками. Але є й відмінні риси. Наприклад, виявлені скам'янілості віком 700 тисяч років в одній із печер мають помітний гребінь, що проходить уздовж середньої лінії черепа для кріплення сильної щелепи. Однак усі черепи Юньяну не мають такої функції.

Цікавим є той факт, що всі три черепи дуже різноманітні. Припускають, їхні представники могли еволюціонувати незалежно. Можливо, це є результатом багатьох хвиль експансії з Африки.

Провідна авторка дослідження Віале планує порівнювати третій череп із іншими скам'янілостями з Китаю та Європи. Це допоможе відстежити взаємини з іншими людьми.

Поки що планують розкопати третій череп. Це станеться протягом кількох місяців. Його датування буде дуже важливим завданням. І тому використовують кілька способів. Проте це буде досить важким завданням, адже в Китаї не вистачає вулканічних відкладень для надійного вимірювання кількості радіоактивних ізотопів у породі.

До того ж дослідження уповільнюють дрібні скам'янілості, що оточують череп.

Раніше Фокус писав про череп віком 3200 років, який знайшли в Туреччині. Учені вважають, що на ньому могли робити незвичайну хірургічну процедуру.