Драгоценная планета. Ученые считают, что поверхность Меркурия усеяна алмазами

В целом, алмазов на Меркурии может быть в 16 раз больше, чем на Земле, и произошли они от ударов метеоритов.

Миллиарды лет столкновений с метеоритами могли превратить большую часть графитовой коры Меркурия в драгоценные камни — алмазы, рассказал планетолог Кевин Кэннон из Колорадской горной школы в Голдене на конференции по лунным и планетарным наукам в Вудлендсе, штат Техас. Об этом сообщает Science News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Компьютерное моделирование предсказывает, что такие соударения могли превратить около одной трети коры маленькой планеты в запасы алмазов. Это во много раз превышает запасы алмазов Земли.

Алмазы формируются при огромном давлении и температуре. На Земле эти драгоценные камни кристаллизуются глубоко под землей — по меньшей мере, на глубине 150 километров — а затем всплывают на поверхность во время извержений вулканов.

Но исследования метеоритов показывают, что алмазы также могут образовываться во время соударений.

"Когда такие удары происходят, они создают очень высокие давления и температуры, которые могут превратить углерод в алмаз", — говорит Кэннон.

Думая о рожденных ударом алмазах, Кэннон обратился к ближайшей к Солнцу планете. Исследования поверхности планеты и эксперименты с расплавленной породой позволяют предположить, что в коре планеты могут сохраняться фрагменты старой оболочки из графита — минерала, состоящего из углерода.

"Мы думаем, что когда Меркурий впервые сформировался, у него был океан магмы, и графит кристаллизовался из этой магмы", — говорит Кэннон.

Поверхность Меркурия сегодня сильно изрыта кратерами, что свидетельствует о богатой ударами истории. Кэннон предположил, что большая часть предполагаемой графитовой корки была разрушена и превращена в алмазы.

Сколько алмазов на Меркурии сегодня?

На компьютерах были смоделированы 4,5 миллиарда лет ударов по графитовой корке. Выводы показывают, что если бы Меркурий имел графитовую оболочку толщиной 300 метров, то в результате ударов было бы образовано 16 квадриллионов тонн алмазов — примерно в 16 раз больше предполагаемых запасов Земли.

"Нет причин сомневаться в том, что алмазы можно производить таким способом", — говорит Симоне Марчи, планетолог из Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Но сколько из алмазов могло остаться на сегодняшний день? Некоторые из драгоценных камней, вероятно, были разрушены более поздними соударениями.

Кэннон соглашается, что последующие удары, вероятно, уничтожили некоторые алмазы. Но потери были бы "очень ограниченными", говорит он, поскольку предельная температура плавления алмаза превышает 4000° по Цельсию. По его словам, будущие симуляции будут включать переплавку после ударов, чтобы уточнить потенциальный размер нынешних запасов алмазов на Меркурии.

Возможность разведать алмазы на Меркурии может появиться в 2025 году, когда миссия BepiColombo (совместная миссия европейского и японского космических агентств — Ред.) достигнет планеты. По словам Кэннона, бриллианты отражают отчетливую сигнатуру инфракрасного света. Потенциально, она может быть обнаружена.

Ранее Фокус сообщал, что черный бриллиант Enigma мог попасть на Землю 3 млрд лет назад. Бриллиантовый череп за $100 млн стал самым дорогим произведением искусства в мире.