Альбатрос на Марсе. NASA создает новый аппарат для полетов на Красной планете

Новый аппарат будет создан в виде планера и будет напоминать земную птицу альбатрос.

Инженеры NASA занялись созданием нового летательного аппарата для полетов над поверхностью Марса, который будет значительно улучшенной версией знаменитого вертолета Ingenuity. Это будет аппарат без двигателя, который будет полагаться во время движения только на энергию ветра, сообщает Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вертолет Ingenuity, первый летательный аппарат на другой планете, продемонстрировал, что такие технологии можно внедрять на Марсе. За больше чем год своей работы он уже совершил 27 полетов. Ingenuity помогает марсоходу Perseverance находить безопасные пути продвижения по поверхности, а также "видит" с высоты то, что не может исследовать марсоход.

Но у вертолета есть и свои недостатки. Он маленький, у небольшая батарея, а это значит, что накопленной энергии ему хватает только для того, чтобы подняться на высоту в 12 метров и лететь на не очень большие расстояния, ведь заряда хватает только на 3 минуты.

[ + – ] Вертолет Ingenuity, первый летательный аппарат на другой планете, продемонстрировал, что такие технологии можно внедрять на Марсе. За больше чем год своей работы он уже совершил 27 полетов Фото: NASA

Поэтому инженеры NASA придумали выход из ситуации: создать новый летательный аппарат, который сможет летать дольше и подниматься выше над поверхностью Марса. Ученые уже занялись разработкой планера, который должен будет парить над поверхностью как земная птица альбатрос, да и выглядеть он будет очень похоже.

Ученым до сих пор не хватает данных о состоянии атмосферы на высоте в несколько километров над поверхностью Марса. Также от внимания орбитальных аппаратов ускользают некоторые геологические особенности планеты. Этот пробел в знаниях и призван решить новый космический планер.

[ + – ] Ученые уже занялись разработкой планера, который должен будет парить над поверхностью как земная птица альбатрос, да и выглядеть он будет очень похоже Фото: Pinterest

"В этом самом нижнем слое атмосферы Марсе происходят разные важные процессы. Здесь происходит так сказать обмен между атмосферой и поверхностью. Марсианская пыль собирается и поднимается ввысь, здесь смешиваются разные газы, здесь формируются мощные потоки ветра. И об этих процессах мы знаем очень мало", — говорит Александр Клинг из NASA.

По словам ученых, новый легкий планер будет использовать для движения энергию ветра. Размах крыльев этого планера будет составлять 3,3 метра, а весить аппарат будет почти 5 кг. Для сравнения, вертолет Ingenuity весит 1,8 кг. Ученые утверждают, что "марсианский альбатрос" сможет парить над поверхностью планеты по несколько дней.

У планера будут специальные приборы для отслеживания самого полета, для исследования температуры и разных газов. Также аппарат будет иметь камеру для съемки, но у него не будет никакой батареи для накопления энергии.

[ + – ] В этом самом нижнем слое атмосферы Марсе происходят разные важные процессы. И об этих процессах мы знаем очень мало, говорят ученые Фото: NASA

По словам ученых, планеры будут парить с помощью вертикального ветра, а затем, как и земные альбатросы, будут использовать горизонтальный ветер для длительных путешествий. Скорость горизонтального ветра часто увеличивается с высотой, а значит планер сможет также набирать скорость.

Ученые хотят отправить на Марс для демонстрации работоспособности данной технологии один или даже два планера. Этот аппарат будет сложен как оригами, чтобы потом развернуться уже на Марсе. Также ученые заявили, что по окончании своей полетной миссии, этот аппарат опустится на поверхность и его можно будет продолжать использовать как метеостанцию.

[ + – ] Ученые хотят отправить на Марс для демонстрации работоспособности данной технологии один или даже два планера Фото: NASA

Что касается погоды на Марсе, то Фокус уже писал о том, что мощный ветер повредил один из приборов марсохода Perseverance.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity все-таки обнаружил на Марсе предварительные признаки существования жизни на планете много миллионов лет назад.