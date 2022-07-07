Марсохід Perseverance вивчив "Смужку бекону" на Марсі

Наземний апарат NASA продовжує вивчати дельту стародавньої річки в кратері Єзеро, де, найімовірніше, збереглися органічні молекули.

Марсохід Perseverance продовжує свою місію з дослідження Марса, а також до його завдань входить пошук ознак стародавнього марсіанського життя. Вчені вважають, що біосигнатури найпростіше знайти ближче до місць, де колись була вода. Таким місцем у кратері Єзеро, зокрема, є дельта стародавньої річки, яку вже деякий час вивчає марсохід. Зараз апарат прибув на місцевість, де, як вважають вчені, гірські породи можуть найкраще зберегти ознаки стародавнього життя, повідомляє SciTechDaily.

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Регіон, який знаходиться ближче до вершини дельти стародавньої річки у кратері Єзеро, вчені назвали Хогваллоу Флетс. Але ця місцевість також отримала прізвисько "Смужка бекону". Це пов'язано з тим, що на знімках з орбіти, ця область на Марсі виглядає справді, як смужка бекону, через каміння світлого кольору.

[ + – ] На цьому зображенні видно місце неподалік регіону нинішнього перебування марсохода, де апарат взяв зразок поверхні Фото: NASA

Вчені вважають, що місцеві гірські породи є дрібнозернистими, тому саме в цих породах можуть зберегтися докази існування древнього життя на Марсі. Такими доказами є органічні молекули, які є основними будівельними блоками життя на Землі і складаються хдебільшого з вуглецю, водню і кисню.

[ + – ] Регіон, який знаходиться ближче до вершини дельти стародавньої річки у кратері Езеро, вчені назвали Хогваллоу Флетс. Але ця місцевість також отримала прізвисько "Смужка бекону". Це пов'язано з тим, що на знімках з орбіти, ця область на Марсі виглядає справді як смужка бекону через смужки каміння світлого кольору Фото: NASA

"Але деякі органічні молекули можуть бути створені без участі життєвих форм, тому наявність органічних молекул у гірських породах не обов'язково свідчить про те, що тут колись було життя", — каже Лідія Ківрак з Університету штату Флорида, США.

[ + – ] Марсохід Perseverance продовжує свою місію з дослідження Марса, а також до його завдань входить пошук ознак стародавнього марсіанського життя. Вчені вважають, що біосигнатури найпростіше знайти ближче до місць, де колись була вода. Таким місцем у кратері Єзеро, зокрема, є дельта стародавньої річки, яку вже деякий час вивчає марсохід Фото: NASA

До речі, як уже писав Фокус, з такою дилемою зіткнулися вчені під час дослідження даних про гірські породи з кратера Гейла, які надіслав марсохід Curiosity.

За словами Ківрак, якщо виявити складні органічні молекули або особливі структури органічних молекул у гірських породах на Марсі, їх можна буде вважати біосигнатурами або ознаками існування життя на Червоній планеті.

[ + – ] За словами Ківрак, якщо виявити складні органічні молекули або особливі структури органічних молекул у гірських породах на Марсі, їх можна буде вважати біосигнатурами або ознаками існування життя на Червоній планеті Фото: NASA

"Але є одна проблема. Складні та великі органічні молекули згодом розпадаються на дрібніші. Це пов'язано як із впливом космічного та сонячного випромінювання, так і взаємодією з гірськими породами та атмосферою. Якщо на Марсі, а особливо в кратері Єзеро, і існувало життя кілька мільярдів років тому, то більша частина ознак його існування зникла. Але якщо життя там було, що щось таки залишилося", — каже Ківрак.

Тому вчені вважають, що марсоходу Perseverance, який нещодавно постраждав від жахливої марсіанської погоди, як вже писав Фокус, потрібно зосередити свою увагу саме на дрібнозернистих породах. Адже в них із більшою ймовірністю можуть залишитися біосигнатури.

[ + – ] Якщо на Марсі існувало життя кілька мільярдів років тому, то більшість ознак його існування зникла. Але якщо життя там було, що все-таки залишилося Фото: NASA

Ці породи містять більшу кількість глинистих мінералів, ніж породи з великою кількістю піску, гальки і гравію. Ці мінерали мають особливість притягувати, як магніт, складні органічні молекули. Так ці молекули могли зберегтися непошкодженими і марсоходу варто брати зразки гірських порід саме тут", — Каже Ківрак.

Але керівники місії поки не прийняли остаточного рішення щодо місця збору нових проб ґрунту. Поки марсохід досліджує місцевість Хогваллоу Флетс і місця, що знаходяться поруч.

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що ознаки стародавнього життя на Марсі варто шукати не там, де це роблять марсоходи. І це пов'язано з негативним впливом на поверхню космічного та сонячного випромінювання.

Також Фокус писав про те, що інженери NASA вже готують заміну для партнера марсохода Perseverance — вертольота Ingenuity. Це буде абсолютно інший літальний апарат, який дуже нагадуватиме земного птаха.