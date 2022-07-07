Марсохід Perseverance вивчив "Смужку бекону" на Марсі
Наземний апарат NASA продовжує вивчати дельту стародавньої річки в кратері Єзеро, де, найімовірніше, збереглися органічні молекули.
Марсохід Perseverance продовжує свою місію з дослідження Марса, а також до його завдань входить пошук ознак стародавнього марсіанського життя. Вчені вважають, що біосигнатури найпростіше знайти ближче до місць, де колись була вода. Таким місцем у кратері Єзеро, зокрема, є дельта стародавньої річки, яку вже деякий час вивчає марсохід. Зараз апарат прибув на місцевість, де, як вважають вчені, гірські породи можуть найкраще зберегти ознаки стародавнього життя, повідомляє SciTechDaily.
Регіон, який знаходиться ближче до вершини дельти стародавньої річки у кратері Єзеро, вчені назвали Хогваллоу Флетс. Але ця місцевість також отримала прізвисько "Смужка бекону". Це пов'язано з тим, що на знімках з орбіти, ця область на Марсі виглядає справді, як смужка бекону, через каміння світлого кольору.
Вчені вважають, що місцеві гірські породи є дрібнозернистими, тому саме в цих породах можуть зберегтися докази існування древнього життя на Марсі. Такими доказами є органічні молекули, які є основними будівельними блоками життя на Землі і складаються хдебільшого з вуглецю, водню і кисню.
"Але деякі органічні молекули можуть бути створені без участі життєвих форм, тому наявність органічних молекул у гірських породах не обов'язково свідчить про те, що тут колись було життя", — каже Лідія Ківрак з Університету штату Флорида, США.
До речі, як уже писав Фокус, з такою дилемою зіткнулися вчені під час дослідження даних про гірські породи з кратера Гейла, які надіслав марсохід Curiosity.
За словами Ківрак, якщо виявити складні органічні молекули або особливі структури органічних молекул у гірських породах на Марсі, їх можна буде вважати біосигнатурами або ознаками існування життя на Червоній планеті.
"Але є одна проблема. Складні та великі органічні молекули згодом розпадаються на дрібніші. Це пов'язано як із впливом космічного та сонячного випромінювання, так і взаємодією з гірськими породами та атмосферою. Якщо на Марсі, а особливо в кратері Єзеро, і існувало життя кілька мільярдів років тому, то більша частина ознак його існування зникла. Але якщо життя там було, що щось таки залишилося", — каже Ківрак.
Тому вчені вважають, що марсоходу Perseverance, який нещодавно постраждав від жахливої марсіанської погоди, як вже писав Фокус, потрібно зосередити свою увагу саме на дрібнозернистих породах. Адже в них із більшою ймовірністю можуть залишитися біосигнатури.
Ці породи містять більшу кількість глинистих мінералів, ніж породи з великою кількістю піску, гальки і гравію. Ці мінерали мають особливість притягувати, як магніт, складні органічні молекули. Так ці молекули могли зберегтися непошкодженими і марсоходу варто брати зразки гірських порід саме тут", — Каже Ківрак.
Але керівники місії поки не прийняли остаточного рішення щодо місця збору нових проб ґрунту. Поки марсохід досліджує місцевість Хогваллоу Флетс і місця, що знаходяться поруч.
Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що ознаки стародавнього життя на Марсі варто шукати не там, де це роблять марсоходи. І це пов'язано з негативним впливом на поверхню космічного та сонячного випромінювання.
Також Фокус писав про те, що інженери NASA вже готують заміну для партнера марсохода Perseverance — вертольота Ingenuity. Це буде абсолютно інший літальний апарат, який дуже нагадуватиме земного птаха.