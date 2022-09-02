Захистити Землю від чуми з Марса: що відомо про місце зберігання марсіанських зразків

Імовірність того, що принесені з Червоної планети зразки гірської породи матимуть небезпечні мікроорганізми дуже низька, але в NASA не хочуть ризикувати.

Щоб запобігти можливому зараженню мікроорганізмами з Марсу земної біосфери, NASA потрібно створити спеціальну лабораторію для зберігання та вивчення зразків марсіанських гірських порід. Поки що ця лабораторія ще не побудована, але вже відомі деякі подробиці про цей проєкт, пише Futurism.

Ще в 1973 році американський астрофізик та популяризатор науки Карл Саган у своїй книзі "Космічні зв'язки" написав, що на Марсі можуть ще існувати живі мікроорганізми. Тоді вчений попередив, що ці живі істоти можуть загрожувати всьому живому на Землі і назвав цю загрозу зараження марсіанською чумою. Саган писав, що ймовірність існування таких небезпечних патогенів на Марсі дуже мала, але все ж таки не варто ризикувати мільярди людей.

[ + – ] Щоб запобігти можливому зараженню земної біосфери мікроорганізмами з Марса, NASA потрібно створити спеціальну лабораторію для зберігання та вивчення зразків марсіанських гірських порід. Поки що ця лабораторія ще не збудована Фото: NYT

Довгий час це попередження вченого мало лише гіпотетичний характер, але напередодні доставки перших зразків з Марса, ця тема знову стає актуальною. У 2033 році NASA планує доставити на Землю зразки гірської породи з Марса, які можуть містити марсіанське життя. Це станеться у межах реалізації програми Mars Sample Return, про яку вже докладно писав Фокус. Хоча нещодавно стало відомо, що програма зазнала змін, по що вже писав Фокус, але основні завдання залишилися ті ж самі: доставити зразки на Землю в цілості та безпеці, щоб дізнатися чи було, чи все ще є життя на Марсі.

[ + – ] На цій ілюстрації показано майбутні апарати, що працюють разом для відправки зразків з поверхні Марса Фото: NASA

Поки що вчені точно не знають, чи містять зразки гірської породи, які продовжує збирати марсохід Perseverance, сліди марсіанського життя. І поки ніхто не знає, чи являють вони загрозу для всього живого на планеті. Хоча Фокус вже писав про те, що деякі вчені вважають, що ці потенційні мікроорганізми можуть завдати непоправної шкоди біосфері Землі та викликати нову пандемію.

"Оскільки ймовірність зараження позаземними мікробами не дорівнює нулю, ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що потенційного зараження можна уникнути", — каже Андреа Гаррінгтон із NASA.

За словами вчених, на момент приземлення космічного апарату зі зразками з Марса на Землі має бути побудована спеціальна лабораторія. У ній мають бути забезпечені всі заходи захисту від можливих патогенів та їхнього проникнення в земне середовище.

[ + – ] Поки що вчені точно не знають, чи містять зразки гірської породи, які продовжує збирати марсохід Perseverance, сліди марсіанського життя. І поки ніхто не знає, чи являють вони загрозу для всього живого на планеті. Фото: NASA

Через те, що нова лабораторія буде справді новим приміщенням, яке ще ніколи не створювали на Землі, група вчених з NASA здійснила поїздку світом, щоб вивчити лабораторії з високим рівнем безпеки. У цих лабораторіях зберігаються найнебезпечніші відомі патогени Землі. Але досі не зрозуміло, як створити унікальну лабораторію для зберігання марсіанських зразків.

Основна проблема полягає в тому, що деякі лабораторії призначені для захисту того, що знаходиться всередині них, від зовнішнього забруднення, тоді як інші лабораторії створені для захисту того, що знаходиться зовні, від патогенів, що містяться в них.

Але NASA потрібно створити таку лабораторію, яка одночасно гарантувала б, що марсіанські мікроорганізми не завдадуть шкоди біосфері Землі, а з іншого боку, що земне середовище не завдасть шкоди цим мікроорганізмам.

Іншими словами, NASA потрібно або адаптувати будь-яку з вже наявних лабораторій під нові завдання, або створити зовсім нову конструкцію. Хоча вчені розглядають варіант створення особливої лабораторії всередині наявної.

[ + – ] Так буде виглядати процес повернення зразків із Марса на Землю

Як пише Futurism, щоб не придумали в NASA, залишається сподіватися на те, що потенційно небезпечні патогени не вирвуться з лабораторії і світ не охопить марсіанська чума.

Фокус вже писав, що експерименти зі створення кисню на Марсі увінчалися успіхом. Це може бути першим кроком до забезпечення киснем майбутніх підкорювачів Червоної планети.