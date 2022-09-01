Як маленьке деревце. Прилад марсохода Perseverance створив небагато кисню на Марсі

Нові дані показують, що марсохід може виробляти кисень вдень і вночі, а також будь-якої пори року на Червоній планеті.

Нове дослідження показує, що прилад на борту марсохода Perseverance може створювати кисень і вдень, і вночі, а також будь-якої пори року на Марсі. Це прилад під назвою MOXIE, що нагадує за розмірами звичайний тостер, створює 6 грамів кисню на годину. Якщо на Марс відправити величезну версію такого приладу, можна буде створювати в тисячі разів більше кисню, що дозволить майбутнім колоністам забезпечити себе необхідним для життя хімічним елементом, пише Daily Mail.

Прилад MOXIE успішно виробляє 6 г кисню на годину з багатої вуглекислим газом атмосфери Марса. Приблизно стільки ж виробляє невелике дерево Землі. Нові дані вчених з Массачусетського технологічного інституту ґрунтуються на результатах семи експериментальних запусків приладу.

[ + – ] Нове дослідження показує, що прилад на борту марсохода Perseverance може створювати кисень і вдень, і вночі, а також будь-якої пори року на Марсі. Це прилад під назвою MOXIE, що нагадує за розмірами звичайний тостер, створює 6 грамів кисню на годину Фото: NASA

Вчені вважають, що якщо відправити на Марс перед прибуттям перших астронавтів збільшену версію такого приладу, цей кисневий завод зможе виробляти стільки кисню за годину, скільки створюють кілька сотень звичайних дерев одночасно. Нинішній прилад для виробництва кисню на борту марсохода Perseverance має невеликий розмір і працює не завжди, а лише протягом коротких проміжків часу. Вчені вважають, що великий кисневий завод працюватиме на всю потужність цілодобово. Цим киснем астронавти зможуть дихати, а також зможуть використовувати його для виробництва ракетного палива, щоб повернутися додому.

[ + – ] Вчені вважають, що великий кисневий завод працюватиме на всю потужність цілодобово. Цим киснем астронавти зможуть дихати, а також зможуть використовувати його для виробництва ракетного палива, щоб повернутися додому Фото: Daily Mail

"За допомогою приладу MOXIE відбулася перша демонстрація того, що можна використовувати на місці ресурси іншої планети і перетворювати їх на щось корисне для людини", — говорить Джеффрі Хоффман з Массачусетського технологічного інституту, США.

Прилад MOXIE ефективно перетворює атмосферу Марса на чистий кисень, втягуючи вуглекислий газ, який проходить фільтрацію та очищення.

"Атмосфера Марса мінливіша за атмосферу Землі. Тут щільність повітря може змінюватися дуже різко протягом року, а температурні стрибки можуть досягати 100 градусів Цельсія. Проте прилад показав свою ефективність при роботі вдень, вночі, а також у різні сезони на Червоній планеті", — каже Хоффман.

[ + – ] Атмосфера Марса мінливіша, ніж атмосфера Землі. Тут щільність повітря може змінюватися дуже різко протягом року, а температурні стрибки можуть досягати 100 градусів Фото: NASA

Попри те, що прилад може виробляти кисень практично завжди, вчені ще не перевіряли його роботу на світанку та пізно ввечері. Саме в ці періоди доби температура повітря на Марсі змінюється дуже суттєво. Але вчені планують це перевірити.

Наступним етапом дослідження ефективності роботи приладу MOXIE стане збільшення його потужності, щоб збільшити кількість виробленого кисню. Це вчені планують зробити під час весни на Марсі (зараз там зима), коли густина атмосфери та рівень вуглекислого газу в ній дуже високі.

[ + – ] Прилад MOXIE ефективно перетворює атмосферу Марса на чистий кисень, втягуючи вуглекислий газ, який проходить фільтрацію та очищення Фото: NASA

"Ми хочемо дізнатися, як багато кисню зможе створити прилад і як довго він зможе працювати під час одного запуску", — каже Хоффман.

Також вчені хочуть перевірити прилад на міцність. Тобто, чи може на нього негативно вплинути тривалий час роботи. Якщо результати покажуть, що прилад може працювати набагато більше як годину, то це дасть надію на те, що масштабніша версія цього приладу зможе виробляти кисень якщо не безперервно, то протягом тисяч годин поспіль.

Нагадуємо, що вчені запропонували ще один спосіб створення кисню із атмосфери Марса, але з використанням холодної плазми. У чому полягає суть інновації, Фокус вже писав.

Як уже писав Фокус, на Марсі виявлені породи, які змінила вода і в них можуть бути сліди стародавнього життя.

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