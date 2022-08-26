На Марсі виявили породи, які змінила вода: у них можуть бути сліди стародавнього життя

Важко сказати, чи було на Марсі колись життя, але марсохід Perseverance, можливо, вже знайшов відповідь на це питання.

Рівно півтора року марсохід Perseverance досліджує кратер Єзеро на Марсі. Останнім часом основна увага апарата була прикута до дельти стародавньої річки, яка колись була в цьому кратері. У новій статті вчені підбили перші підсумки роботи марсохода щодо пошуку ознак стародавнього життя на Марсі. Вчені вважають, що відповідь на питання: "Чи було життя на Червоній планеті?" — криється в зразках гірських порід, які вже зібрав марсохід Perseverance. Деякі з цих порід зазнали хімічних змін через вплив води, пише Forbes.

Поки що марсохід Perseverance зібрав лише 12 зразків гірських порід із кратера Єзеро, де, як вважають учені, мільярди років тому існувало озеро. Тому вчені вважають, що зразки гірських порід із цього кратера допоможуть дізнатися, чи існувало коли-небудь життя на Марсі.

[ + – ] Поки що марсохід Perseverance зібрав лише 12 зразків гірських порід із кратера Єзеро, де, як вважають учені, мільярди років тому існувало озеро. Тому вчені вважають, що зразки гірських порід із цього кратера допоможуть дізнатися, чи існувало коли-небудь життя на Марсі. Фото: NASA

Точну відповідь на це питання вчені зможуть отримати лише у 2033 році, коли на Землю доставлять зразки гірських порід із Марса в межах спільної місії NASA та Європейського космічного агентства під назвою Mars Sample Return. За планом космічні апарати для доставки зразків на Землю будуть запущені на Марс у 2027 році.

За словами Емі Вільямс із Університету штату Флорида, знайдені марсоходом гірські породи змінила вода, і тому в них утворилися карбонати, оксиди заліза та солі. Такий хімічний склад могли б використовувати для життя мікроорганізми, якщо вони все ж таки існували на Марсі.

Учені вважають, що озеро в кратері Єзеро існувало кілька мільйонів років. Дані марсохода Perseverance вказують на те, що дно кратера Єзеро було схильне до набагато більшої ерозії, ніж вважали раніше вчені. Його дно вкрите не лише осадовими гірськими породами, а й оголеннями вулканічних порід.

Ці вулканічні породи, які досліджував марсохід у регіонах Mаaz and Sеitah, на думку вчених, з'явилися в результаті вулканічної активності на Марсі навіть раніше, ніж з'явилася дельта річки.

[ + – ] Ці вулканічні породи, які досліджував марсохід у регіонах Maaz and Sеitah, на думку вчених, з'явилися в результаті вулканічної активності на Марсі навіть раніше, ніж з'явилася дельта річки Фото: NASA

За словами Вільямс, гідратовані мінерали або породи, змінені водою, можуть зберігати ознаки стародавнього мікробного життя на Марсі. А може, життя там досі існує, адже на Землі є мікроорганізми, які живуть у подібних умовах і в таких самих гірських породах.

"Що стосується води на Марсі, то ми вважаємо, що вона почала зникати з поверхні планети десь у період між 3,8 і 3,5 млрд років тому. Але до цього вона існувала там протягом десятків мільйонів років", — каже Вільямс.

За словами вченої, лише дослідження зразків гірських порід із кратера Єзеро на Землі дасть можливість дізнатися точно, коли на Марсі зникла вода.

Що стосується доставки зразків гірських порід на Землю, то NASA вважають, що до спеціального посадкового апарату їх доставить сам марсохід Perseverance. Учені розраховують, що він привезе щонайменше 10 готових до відправки зразків. Якщо ж марсохід на той час вийде з ладу, його вантаж зможуть забрати два літальні апарати, які дуже схожі на марсіанський вертоліт Ingenuity. Після цього ракета стартує з посадкового апарата й доставить зразки на орбіту, звідки вони вирушать за допомогою ще одного космічного апарата на Землю.

[ + – ] Що стосується доставки зразків гірських порід на Землю, то NASA вважають, що до спеціального посадкового апарату їх доставить сам марсохід Perseverance. Учені розраховують, що він привезе щонайменше 10 готових до відправки зразків. Фото: NASA

Але вчені розраховують, що марсохід зможе працювати до того моменту, коли посадковий апарат приземлиться. Тому в планах учених відправити марсохід за межі кратера Єзеро для збирання ще щонайменше 20 зразків гірських порід.

За словами Вільямс, про склад гірських порід за межами кратера Єзеро відомо лише завдяки даним із орбітальних апаратів. Але вони мають різноманітніший хімічний склад, а тому потрібно їх ретельніше вивчити, а для цього потрібні зібрані зразки.

Як уже писав Фокус, після проведення діагностичних робіт марсохід Perseverance вирушив до "Зачарованого озера" на Марсі, де планує зібрати нові зразки з поверхні планети.

Що стосується води на Марсі, то вчені створили карту територій, де на Червоній планеті було багато води, як уже писав Фокус.