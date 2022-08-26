На Марсе обнаружены породы, которые изменила вода: в них могут быть следы древней жизни

Трудно сказать была ли на Марсе когда-то жизнь, но марсоход Perseverance возможно уже нашел ответ на этот вопрос.

Ровно полтора года марсоход Perseverance исследует кратер Езеро на Марсе. В последнее время основное внимание аппарата было приковано к дельте древней реки, которая когда-то находилась в этом кратере. В новой статье ученые подвели первые итоги работы марсохода по поиску признаков древней жизни на Марсе. Ученые считают, что ответ на вопрос "Была жизнь на Красной планете?" кроется в образцах горных пород, которые уже собрал марсоход Perseverance. Некоторые из этих пород подверглись химическим изменениям из-за влияния воды, пишет Forbes.

Пока что марсоход Perseverance собрал только 12 образцов горных пород из кратера Езеро, где как считают ученые миллиарды лет назад существовало озеро. Поэтому ученые считают, что образцы горных пород из этого кратера помогут узнать существовала ли когда-то жизнь на Марсе.

[ + – ] Пока что марсоход Perseverance собрал только 12 образцов горных пород из кратера Езеро, где как считают ученые миллиарды лет назад существовало озеро. Поэтому ученые считают, что образцы горных пород из этого кратера помогут узнать существовала ли когда-то жизнь на Марсе Фото: NASA

Точный ответ на этот вопрос ученые смогут получить только в 2033 году, когда на Землю будут доставлены образцы горных пород с Марса в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства под названием Mars Sample Return. По плану, космические аппараты для доставки образцов на Землю будут запущены на Марс в 2027 году.

По словам Эми Уильямс из Университета штата Флорида, найденные марсоходом горные породы изменила вода и поэтому в них образовались карбонаты, оксиды железа и соли. Такой химический состав могли бы использовать для жизни микроорганизмы, если они все же существовали на Марсе.

Ученые считают, что озеро в кратере Езеро существовало в течение нескольких миллионов лет. Данные марсохода Perseverance указывают на то, что дно кратера Езеро было подвержено гораздо большей эрозии, чем считали раньше ученые. Его дно покрыто не только осадочными горными породами, но и обнажениями вулканических пород.

Эти вулканические породы, которые исследовал марсоход в регионах Mаaz and Sеitah, по мнению ученых появились в результате вулканической активности на Марсе даже раньше, чем появилась дельта реки.

[ + – ] Эти вулканические породы, которые исследовал марсоход в регионах Mаaz and Sеitah, по мнению ученых появились в результате вулканической активности на Марсе даже раньше, чем появилась дельта реки Фото: NASA

По словам Уильямс, гидратированные минералы или породы, измененные водой, могут хранить признаки древней микробной жизни на Марсе. А может быть жизнь там до сих пор существует, ведь на Земле есть микроорганизмы, которые живут в подобных условиях и в таких же горных породах.

"Что касается воды на Марсе, то мы считаем, что она начала исчезать с поверхности планеты где-то в период между 3,8 и 3,5 млрд лет назад. Но до этого она существовала там в течение десятков миллионов лет", — говорит Уильямс.

По словам ученой, только исследование образцов горных пород из кратера Езеро на Земле даст возможность узнать точно, когда на Марсе исчезла вода.

Что касается доставки образцов горных пород на Землю, то в NASA считают, что к специальному посадочному аппарату их доставит сам марсоход Perseverance. Ученые рассчитывают, что он привезет как минимум 10 готовых к отправке образцов. Если же марсоход к тому времени выйдет из строя, то его груз смогут забрать два летательных аппарата, которые очень похожи на марсианский вертолет Ingenuity. После этого ракета стартует с посадочного аппарата и доставит образцы на орбиту, откуда они отправятся с помощью еще одного космического аппарата на Землю.

[ + – ] Что касается доставки образцов горных пород на Землю, то в NASA считают, что к специальному посадочному аппарату их доставит сам марсоход Perseverance. Ученые рассчитывают, что он привезет как минимум 10 готовых к отправке образцов Фото: NASA

Но ученые рассчитывают, что марсоход сможет работать до того момента, когда приземлится посадочный аппарат. Поэтому в планах ученых отправить марсоход за пределы кратера Езеро для сбора еще как минимум 20 образцов горных пород.

По словам Уильямс, о составе горных пород за пределами кратера Езеро известно только благодаря данным с орбитальных аппаратов. Но они имеют более разнообразный химический состав, а потому нужно их более тщательней изучить, а для этого нужны собранные образцы.

Как уже писал Фокус, после проведения диагностических работ, марсоход Perseverance отправился к "Заколдованному озеру" на Марсе, где планирует собрать новые образцы с поверхности планеты.

Что касается воды на Марсе, то ученые создали карту территорий, где на Красной планете было особенно много воды, как уже писал Фокус.