Ученые показали, какие территории Марса в прошлом были покрыты водой (фото)

Сейчас Марс является засушливой и безжизненной планетой, но миллиарды лет назад на его поверхности было очень много воды.

Ученые создали новую карту Марса, которая меняет представление о том, каким было прошлое Красной планеты, когда она была покрыта водой. Новые данные можно будет использовать для планирования будущих беспилотных и пилотируемых миссий, ведь именно в этих местах лучше всего создавать будущую марсианскую колонию, пишет Gizmodo.

Международная группа ученых использовала плод десятилетних усилий двух орбитальных космических аппаратов: Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. С помощью данных, которые собрали эти аппараты, ученые создали карту из сотен тысяч мест с минеральными отложениями, которые миллиарды лет назад подверглись влиянию воды.

[ + – ] Ученые создали новую карту Марса, которая меняет представление о том, каким было прошлое Красной планеты, когда она была покрыта водой Фото: ESA

На новой подробной карте Марса указано расположение залежей гидратированных минералов. В этих минералах молекулы воды объединены с другими химическими веществами. Так произошло из-за того, что эти горные породы в далеком прошлом Марса были изменены под влиянием присутствующей на планете воды.

Эта карта показывает, в каким местах на Марсе воды миллиарды лет назад было очень много. До появления этой карты ученым было известно только примерно о тысяче мест, где находятся отложения гидратированных минералов. Но на новой карте ученые указали сотни тысяч таких регионов Красной планеты.

[ + – ] На новой подробной карте Марса указано расположение залежей гидратированных минералов Фото: ESA

Сейчас Марс - это пустынная, засушливая и безжизненная планета, но появляется все больше и больше доказательств того, что в далеком прошлом некоторые регионы Марса были покрыты озерами, морями, реками и океанами.

Когда вода взаимодействует с горными породами, то она изменяет их состав, хотя там сохраняются исходные химические соединения. Но если на горные породы воздействует большое количество воды, то их состав изменяется значительно.

По словам Джона Картера, астрофизика, который принимал участие в создании новой карты Марса, новые данные от космических аппаратов указывают на то, что вода играла гораздо большую роль в формировании геологии Марса на протяжении миллионов лет, чем считалось раньше.

[ + – ] Сейчас Марс- это пустынная, засушливая и безжизненная планета, но появляется все больше и больше доказательств того, что в далеком прошлом некоторые регионы Марса были покрыты озерами, морями, реками и океанами Фото: NASA

Но пока ученые точно не знают, была ли вода на Марсе постоянно, а потом внезапно исчезла, или же она то появлялась, то исчезала в ранний период истории Марса. По словам Картера, вода не могла очень быстро взять и исчезнуть с поверхности планеты. Скорее всего на Марсе происходили разные геологические процессы, которые еще предстоит изучить.

Новая карта не дает ответ на вопрос: почему исчезла вода на Марсе? Тем не менее, ученые считают, что в нанесенных на карту областях с залежами гидратированных минералов, можно найти ответы. По словам ученых, эти регионы на Марсе можно использовать как места посадки будущих космических аппаратов, а также для планирования высадки человека на Марсе.

Как уже писал Фокус, китайский марсоход Zhurong обнаружил доказательства того, что Марс был покрыт водой намного больше времени, чем считали ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, в каком состоянии доберутся до Марса первые колонисты. Хотя полет на Красную планету связан с тем, что человеческое тело может изменится, все же ученые считают, что первые астронавты смогут преодолеть все проблемы.

Что касается поисков воды под поверхностью Марса, то недавнее открытие очень огорчило ученых, о чем уже писал Фокус.