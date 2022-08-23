Учені показали, які території Марса в минулому були вкриті водою (фото)

Зараз Марс є посушливою і неживою планетою, але мільярди років тому на його поверхні було дуже багато води.

Учені створили нову карту Марса, яка змінює уявлення про те, яким було минуле Червоної планети, коли вона була вкрита водою. Нові дані можна буде використовувати для планування майбутніх безпілотних і пілотованих місій, адже саме в цих місцях найкраще створювати майбутню марсіанську колонію, пише Gizmodo.

Міжнародна група вчених використала плід десятирічних зусиль двох орбітальних космічних апаратів: Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter. За допомогою даних, які зібрали ці апарати, вчені створили карту із сотень тисяч місць із мінеральними відкладеннями, які мільярди років тому зазнали впливу води.

[ + – ] Учені створили нову карту Марса, яка змінює уявлення про те, яким було минуле Червоної планети, коли вона була вкрита водою Фото: Apophis

На новій докладній карті Марса вказано розташування покладів гідратованих мінералів. У цих мінералах молекули води поєднані з іншими хімічними речовинами. Так сталося через те, що ці гірські породи в далекому минулому Марса були змінені під впливом води, що присутня на планеті.

Ця карта показує, де на Марсі води мільярди років тому було дуже багато. До появи цієї карти вченим було відомо лише приблизно про тисячу місць, де знаходяться відкладення гідратованих мінералів. Але на новій карті вчені зазначили сотні тисяч таких регіонів Червоної планети.

[ + – ] На новій докладній карті Марса вказано розташування покладів гідратованих мінералів Фото: Apophis

Зараз Марс — це пустельна, посушлива та нежива планета, але з'являється все більше й більше доказів того, що в минулому деякі регіони Марса були покриті озерами, морями, річками й океанами.

Коли вода взаємодіє з гірськими породами, вона змінює їх склад, хоча там зберігаються вихідні хімічні сполуки. Але якщо на гірські породи впливає велика кількість води, то їх склад змінюється значно.

За словами Джона Картера, астрофізика, який брав участь у створенні нової карти Марса, нові дані від космічних апаратів вказують на те, що вода відігравала значно більшу роль у формуванні геології Марса протягом мільйонів років, ніж вважалося раніше.

[ + – ] Зараз Марс — це пустельна, посушлива та нежива планета, але з'являється все більше й більше доказів того, що в далекому минулому деякі регіони Марса були покриті озерами, морями, річками й океанами Фото: NASA

Але поки вчені точно не знають, чи була вода на Марсі постійно, а потім раптово зникла, або вона то з'являлася, то зникала в ранній період історії Марса. За словами Картера, вода не могла дуже швидко взяти та зникнути з поверхні планети. Швидше за все на Марсі відбувалися різні геологічні процеси, які ще треба вивчити.

Нова карта не відповідає на запитання: чому зникла вода на Марсі? Проте, вчені вважають, що в нанесених на карту ділянках із покладами гідратованих мінералів можна знайти відповіді. За словами вчених, ці регіони на Марсі можна використовувати як місця для посадки майбутніх космічних апаратів, а також для планування висадження людини на Марсі.

Як уже писав Фокус, китайський марсохід Zhurong зафіксував докази того, що Марс був покритий водою набагато більше часу, ніж вважали вчені.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, в якому стані дістануться Марса перші колоністи. Хоча політ на Червону планету пов'язаний з тим, що людське тіло може змінитися, все ж таки вчені вважають, що перші астронавти зможуть подолати всі проблеми.

Щодо пошуків води під поверхнею Марса, то нещодавнє відкриття дуже засмутило вчених, про що вже писав Фокус.