Марсоход NASA Perseverance отправился к "Заколдованному озеру" на Красной планете

Марсоход вернулся на то же место в кратере Езеро, где уже бывал в апреле, ведь ученые считают, что в местных породах можно найти остатки древней микробной марсианской жизни.

Пока что марсоход Perseverance собрал только 12 образцов горной породы на Марсе и впереди его ждет еще несколько десятков заборов проб грунта. Первые 8 образцов в кратере Езеро марсоход взял из вулканических горных пород, а остальные 4 – из осадочных горных пород. Такие же осадочные горные породы, которые образовались в результате затвердевания песка и ила на дне когда-то большого озера, находятся в местности под названием "Заколдованное озеро". Ученые считают, что в этих горных породах можно найти признаки существования древней микробной жизни на Марсе, сообщает Space.

Ученые приняли решение направить марсоход Perseverance, который продолжает исследование кратера Езеро, в котором, когда было огромное водное озеро, к месту, где аппарат уже побывал в апреле. Эта местность называется "Заколдованное озеро" и ученые считают, что это одно из лучших мест для поиска микробной жизни на Марсе.

[ + – ] Марсоход Perseverance прислал новый снимок поверхности Марса Фото: NASA

Марсоход должен прибыть на место для сбора новых образцов горной породы в начале сентября. Но сейчас ученые продолжают проводить диагностику системы забора проб грунта, в которой несколько недель назад были выявлены проблемы.

Когда марсоход совершает отбор образцов из горных пород, он фотографирует результаты этого процесса. Но после последнего бурения в системе отбора образцов были обнаружены два небольших нитевидных предмета, как уже писал Фокус.

Ученые из NASA провели диагностику работы системы марсохода, чтобы убедится, что инородные предметы не помешают его дальнейшей работе. На данный момент ученые уверены, что аппарат сможет продолжить свою работу на Марсе и будет дальше собирать образцы горных пород. Но проверка работоспособности марсохода еще продолжается, хоть она и близка к завершению.

[ + – ] Ученые из NASA провели диагностику работы системы марсохода, чтобы убедится, что инородные предметы не помешают его дальнейшей работе Фото: NASA

Если ученые на Земле посчитают, что все хорошо, марсоход Perseverance продолжит свою путешествие к новому месту назначения. Предварительные данные указывают на то, что угроз для миссии нет.

Даже если марсоход найдет признаки древней микробной жизни после очередного сбора образцов, окончательно подтвердить их наличие смогут на Земле только в 2030-х годах. Только тогда ученые получат все пробы марсианского грунта, которые доставит на Землю совместная миссия NASA и Европейского космического агентства.

Фокус уже писал о том, что ученые также возлагают большие надежды на образец марсианской породы под номером 11. Предварительные данные указывают, что там можно найти древнюю жизнь.

Также Фокус писал о том, что ученые с помощью космических аппаратов создали карту, где в далеком прошлом на Марсе находилось очень много воды.