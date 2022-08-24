Марсохід NASA Perseverance вирушив до "Зачарованого озера" на Червоній планеті

Марсохід повернувся на те саме місце в кратері Єзеро, де вже бував у квітні, адже вчені вважають, що в місцевих породах можна знайти залишки стародавнього мікробного марсіанського життя.

Поки що марсохід Perseverance зібрав лише 12 зразків гірської породи на Марсі й попереду на нього чекає ще кілька десятків заборів проб ґрунту. Перші 8 зразків у кратері Єзеро марсохід узяв із вулканічних гірських порід, а решту 4 — з осадових гірських порід. Такі ж осадові гірські породи, які утворилися унаслідок затвердіння піску та мулу на дні колись великого озера, знаходяться в місцевості під назвою "Зачароване озеро". Вчені вважають, що в цих гірських породах можна знайти ознаки існування стародавнього мікробного життя на Марсі, повідомляє Space.

Учені вирішили спрямувати марсохід Perseverance, який продовжує дослідження кратера Єзеро, в якому коли було величезне водне озеро до місця, де апарат уже побував у квітні. Ця місцевість називається "Зачароване озеро" й учені вважають, що це одне з найкращих місць для пошуку мікробного життя на Марсі.

[ + – ] Марсохід Perseverance надіслав новий знімок поверхні Марса Фото: NASA

Марсохід має прибути на місце для збирання нових зразків гірської породи на початку вересня. Але зараз учені продовжують проводити діагностику системи забору проб ґрунту, в якій кілька тижнів тому було виявлено проблеми.

Коли марсохід здійснює відбір зразків із гірських порід, він фотографує результати цього процесу. Але після останнього буріння в системі відбору зразків було виявлено два невеликі ниткоподібні предмети, як уже писав Фокус.

Учені з NASA провели діагностику роботи системи марсоходу, щоб переконатися, що сторонні предмети не завадять його подальшій роботі. Наразі вчені впевнені, що апарат зможе продовжити свою роботу на Марсі й далі збиратиме зразки гірських порід. Але перевірка працездатності марсохода ще триває, хоч і близька до завершення.

[ + – ] Учені з NASA провели діагностику роботи системи марсоходу, щоб переконатися, що сторонні предмети не завадять його подальшій роботі Фото: NASA

Якщо вчені на Землі вважають, що все добре, марсохід Perseverance продовжить свою подорож до нового місця призначення. Попередні дані свідчать про те, що загроз для місії немає.

Навіть якщо марсохід знайде ознаки стародавнього мікробного життя після чергового збирання зразків, остаточно підтвердити їхню наявність зможуть на Землі лише у 2030-х роках. Тільки тоді вчені отримають усі проби марсіанського ґрунту, які доставить на Землю спільна місія NASA та Європейського космічного агентства.

Фокус уже писав, що вчені також покладають великі надії на зразок марсіанської породи під номером 11. Попередні дані вказують, що там можна знайти стародавнє життя.

Також Фокус писав про те, що вчені за допомогою космічних апаратів створили карту, де в далекому минулому на Марсі було дуже багато води.