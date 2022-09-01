Как маленькое деревце. Прибор марсохода Perseverance создал немного кислорода на Марсе

Новые данные показывают, что марсоход может производить кислород днем и ночью, а также в любое время года на Красной планете.

Новое исследование показывает, что прибор на борту марсохода Perseverance может создавать кислород и днем, и ночью, а также в любое время года на Марсе. Это прибор под названием MOXIE, который напоминает по размерам обычный тостер, создает 6 граммов кислорода в час. Если на Марс отправить огромную версию такого прибора, то можно будет создавать в тысячи раз больше кислорода, что позволит будущим колонистам обеспечить себя необходимым для жизни химическим элементом, пишет Daily Mail.

Прибор MOXIE успешно производит 6 граммов кислорода в час из богатой углекислым газом атмосферы Марса. Примерно столько же производит небольшое дерево на Земле. Новый данные ученых из Массачусетского технологического института основаны на результатах семи экспериментальных запусков прибора.

[ + – ] Новое исследование показывает, что прибор на борту марсохода Perseverance может создавать кислород и днем, и ночью, а также в любое время года на Марсе. Это прибор под названием MOXIE, который напоминает по размерам обычный тостер, создает 6 граммов кислорода в час Фото: NASA

Ученые считают, что если отправить на Марс перед прибытием первых астронавтов увеличенную версию такого прибора, то этот кислородный завод сможет производить столько кислорода в час, сколько создают несколько сотен обычных деревьев одновременно. Нынешний прибор для производства кислорода на борту марсохода Perseverance имеет небольшой размер и работает не постоянно, а только в течение коротких периодов времени. Ученые считают, что большой кислородный завод будет работать на всю мощность круглосуточно. Этим кислородом астронавты смогут дышать, а также смогут использовать его для производства ракетного топлива, чтобы вернуться домой.

[ + – ] Ученые считают, что большой кислородный завод будет работать на всю мощность круглосуточно. Этим кислородом астронавты смогут дышать, а также смогут использовать его для производства ракетного топлива, чтобы вернуться домой Фото: Daily Mail

"С помощью прибора MOXIE состоялась первая демонстрация того, что можно использовать на месте ресурсы другой планеты и превращать их в что-то полезное для человека", — говорит Джеффри Хоффман из Массачусетского технологического института, США.

Прибор MOXIE эффективно преобразовывает атмосферу Марса в чистый кислород, втягивая углекислый газ, который проходит фильтрацию и очищение.

"Атмосфера Марса более изменчива, чем атмосфера Земли. Здесь плотность воздуха может меняться очень резко в течение года, а температурные скачки могут достигать 100 градусов Цельсия. Тем не менее прибор показал свою эффективность при работе днем, ночью, а также в разные сезоны на Красной планете", — говорит Хоффман.

[ + – ] Атмосфера Марса более изменчива, чем атмосфера Земли. Здесь плотность воздуха может меняться очень резко в течение года, а температурные скачки могут достигать 100 градусов Цельсия Фото: NASA

Несмотря на то, что прибор может производить кислород практически всегда, ученые еще не проверяли его работу на рассвете и поздно вечером. Именно в эти периоды суток температура воздуха на Марсе меняется очень существенно. Но ученые планируют это проверить.

Следующим этапом в исследовании эффективности работы прибора MOXIE станет увеличение его мощности, чтобы увеличить количество произведенного кислорода. Это ученые планируют сделать во время весны на Марсе (сейчас там зима), когда плотность атмосферы и уровень углекислого газа в ней очень высоки.

[ + – ] Прибор MOXIE эффективно преобразовывает атмосферу Марса в чистый кислород, втягивая углекислый газ, который проходит фильтрацию и очищение Фото: NASA

"Мы хотим узнать, как много кислорода сможет создать прибор и как долго он сможет работать во время одного запуска", — говорит Хоффман.

Также ученые хотят проверить прибор на прочность. То есть может ли на него негативно повлиять длительное время работы. Если результаты покажут, что прибор может работать намного больше, чем час, то это даст надежду на то, что более масштабная версия этого прибора сможет производить кислород если не непрерывно, то в течение тысяч часов подряд.

Напоминаем, что ученые предложили еще один способ создания кислорода из атмосферы Марса, но с использованием холодной плазмы. В чем состоит суть инновации, Фокус уже писал.

Как уже писал Фокус, на Марсе обнаружены породы, которые изменила вода и в них могут быть следы древней жизни.

Также Фокус писал о тех угрозах, которые несет космическое путешествие на Марс для астронавтов. В частности, это касается их состояния здоровья.