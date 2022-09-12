Незвичайні дюни на Марсі. Апарат NASA зробив нові знімки поверхні планети (фото)

Такі піщані формації можна зустріти і на Землі, але на Марсі вони виглядають по-особливому.

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) оснащений спеціальною камерою HiRISE, яка може робити знімки у високій якості. Завдяки цьому вчені одержують унікальні знімки поверхні Червоної планети. Чергові фотографії демонструють наявність на Марсі барханів — одного із видів піщаних дюн, пише ScienceAlert.

Апарат MRO надіслав на Землю серію нових знімків поверхні Марсу та формацій, які утворює марсіанський вітер. Ці піщані освіти називаються барханами і їх можна зустріти у пустелях Землі. Ці марсіанські бархани знаходяться поблизу Каньйону Північний, який має довжину 560 км і розташований на Північному полюсі Марса.

[ + – ] Ці піщані утворення називаються барханами і їх можна зустріти у пустелях Землі Фото: Universe Today

Камера HiRISE може робити зображення з дуже високою деталізацією. Наприклад, цей прилад може показати об'єкт на поверхні Марса розміром з офісний стіл з висоти кількасот кілометрів. Завдяки цьому вчені можуть вивчати об'єкти розміром в 1 метр на поверхні і це дає можливість більше дізнатися про структури, що там знаходяться. На нових зображеннях апарата MRO показано область розміром менше 1 км, яка потрапила до об'єктиву камери з висоти 197 км.

[ + – ] На нових зображеннях апарата MRO показана область розміром менше 1 км, яка потрапила до об'єктиву камери з висоти 197 км. Фото: NASA

На Землі бархани часто утворюються у формі півмісяця або підкови, або ж набувають такої форми. За формою таких піщаних дюн вчені можуть зрозуміти, як вони утворилися і про те, як віє вітер у даному конкретному місці. Бархани з'являються там, де вітер дме переважно в одному напрямку і пісок формує особливі височини, які мають гребені та схили.

[ + – ] Апарат MRO надіслав на Землі серію нових знімків поверхні Марса та формацій, які утворює марсіанський вітер Фото: NASA

На Північному полюсі Марса вітри дмуть у різних напрямках, тому бархани, які сфотографував MRO, не мають загальновизнаної земної форми. Хоча такі можна зустріти також на Марсі. Наприклад, подібний бархан раніше MRO сфотографував поблизу Рівнини Еллада у Південній півкулі Марса.

[ + – ] На Північному полюсі Марса вітри дмуть у різних напрямках, тому бархани, які сфотографував MRO, не мають загальновизнаної земної форми. Хоча такі можна зустріти також на Марсі. Наприклад, подібний бархан раніше MRO сфотографував поблизу Рівнини Еллада (на фото) у Південній півкулі Марса. Фото: NASA

Під час зйомки камера HiRISE, яка працює в такому ж оптичному діапазоні, як людське око, використовувала спеціальні кольорові фільтри, а тому ці піщані дюни мають блакитний відтінок. HiRISE також може працювати і в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дозволяє дізнатися більше про мінерали на поверхні Марса.

[ + – ] Ці марсіанські бархани знаходяться поблизу Каньйону Північний (виділений червоним овалом), який має довжину 560 км і розташований на Північному полюсі Марса Фото: NASA

Враховуючи те, що космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter вже 16 років знаходиться на орбіті Марса, вчені можуть відслідковувати зміни, які там відбуваються. Зокрема, нові знімки барханів можуть допомогти більше дізнатися про сезонні відмінності у марсіанських атмосферних та поверхневих процесах з часом.

Як уже писав Фокус, у NASA вже готуються до того, що вже через 10 років на Землю потраплять зразки місцевої гірської породи, які можуть містити позаземне життя. Щоб потенційні мікроби не нашкодили біосфері Землі, потрібно створити спеціальне приміщення і над цим вже працюють вчені.