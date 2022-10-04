Земля втратила зв'язок із важливим космічним апаратом на орбіті Марса: причина не відома

Можливо перший індійський космічний апарат, який досліджував іншу планету, припинив свою діяльність після 8 років роботи на орбіті Марса.

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Індійська організація космічних досліджень втратила зв'язок зі своїм космічним апаратом, який вивчає Марс, перебуваючи на його орбіті. Точна причина такої події поки не встановлена і поки що індійське космічне агентство не зробило офіційної заяви. Але джерела місцевих ЗМІ все ж таки розповіли про те, що найімовірніше в апарата виснажився заряд його батареї, або в нього закінчилося паливо, або апарат зробив якийсь маневр, який не дозволяє йому вийти на зв'язок із Землею. Деякі джерела вважають, що, швидше за все, орбітальний апарат вже повністю вийшов з ладу і його робота на Марсі закінчилася, пише Space.

Космічний апарат Mars Orbiter Mission або "Мангальян", що в перекладі з санскриту означає "марсіанський корабель", вийшов на орбіту Марса ще у вересні 2014 року. Це був перший космічний апарат Індії, відправлений для вивчення іншої планети. Водночас ця країна стала четвертою у світі, яка спромоглася відправити космічний апарат до Марса. І ось після 8 років роботи стало відомо, що Індійська організація космічних досліджень втратила зв'язок зі своїм космічним апаратом Mars Orbiter Mission.

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Поки всі відомості про подію місцеві ЗМІ отримали від неназваних джерел у космічному агентстві Індії. Вони повідомили про те, що, найімовірніше, батарея апарата виснажила свій заряд, а тому він перестав виходити на зв'язок.

"Мангальян" має сонячну панель розміром 1,4 x 1,8 метра, яка складається із трьох з'єднаних разом частин. Ця панель може виробляти потужність 800 Вт і так відбувається заряд літій-іонної батареї апарату. Але цю здатність Mars Orbiter Mission міг втратити через серію затемнень, внаслідок чого на панелі перестала надходити достатня кількість сонячної енергії.

[ + – ] "Мангальян" має сонячну панель розміром 1,4 x 1,8 метра, яка складається із трьох з'єднаних разом частин. Ця панель може виробляти потужність 800 Вт і таким чином відбувається заряд літій-іонної батареї апарату. Але цю здатність Mars Orbiter Mission міг втратити внаслідок серії затемнень, внаслідок чого на панелі перестала надходити достатня кількість сонячної енергії Фото: wikipedia

За словами джерел місцевих ЗМІ, апарат може пережити затемнення тривалістю не більше ніж 1 годину та 40 хвилин. Але нещодавно було затемнення, яке тривало цілих 7,5 години. Таким чином, батарея апарат могла розрядитися до дуже низького рівня, який перевищує безпечну межу для роботи апарату.

Також джерела вказують на те, що у "Мангальяна" могло закінчитися пальне. На борту він мав 852 кг палива для того, щоб підтримувати роботу основного двигуна та допоміжних двигунів, які допомагають контролювати висоту апарату.

Ще однією причиною того, що з апаратом втрачено зв'язок, джерела називають те, що він міг виконати непередбачений маневр на орбіті, внаслідок чого його антена зв'язку тепер спрямована не в бік Землі.

Цей космічний апарат вже стикався з перебоями у роботі батареї на початку своєї роботи на Марсі. Але джерела повідомляють, що зараз апарат мовчить надто довго і, найімовірніше, він уже не зможе працювати.

Основним завданням апарату Mars Orbiter Mission була перевірка технологій, необхідних міжпланетних досліджень. Також він за допомогою своїх приладів вивчав поверхню та атмосферу Марса.

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