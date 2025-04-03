Учені знайшли форму життя, яка може вижити в екстремальних умовах Марса

Дослідники визначили одну земну форму життя, яка могла б вижити в суворих умовах Червоної планети, що потенційно допоможе людям у майбутньому колонізувати Марс.

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Дослідження опубліковано в журналі IMA Fungus, пише IFLScience.

Якщо люди коли-небудь захочуть колонізувати інші планети Сонячної системи, то Марс, здається, найкраще підходить для цього. Це не Венера з її надзвичайно високою температурою і токсичною атмосферою і не Меркурій, який отримує смертельне для життя випромінювання Сонця. Марс має тверду поверхню і знаходиться на краю зони населеності Сонця, де може існувати рідка вода.

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Водночас на Марсі дуже холодно, а атмосфера складається переважно з вуглекислого газу. Тож найімовірніше доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб підвищити температуру на Червоній планеті та зробити повітря більш придатним для дихання.

Деякі вчені вважають, що вирощування рослин на Марсі могло б наповнити частину атмосфери планети киснем, що дасть змогу людям дихати цим позаземним повітрям. Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, яка саме земна форма життя могла б вижити на Червоній планеті.

За словами вчених, лишайники можна зустріти в найрізноманітніших частинах Землі, де вони можуть вижити в екстремальних умовах, як спекотної пустелі, так і холодних полярних регіонів. Ці живі організми, відомі як екстремофіли, здатні вижити при дуже високій і дуже низькій температурі, під впливом сильного випромінювання і при тривалій відсутності води. Тому вчені припустили, що саме лишайники можуть вижити в суворих умовах Марса.

Лишайники являють собою гібридну колонію грибів і водоростей та/або ціанобактерій. Вони виживають в екстремальних умовах за рахунок переходу в аметаболічний стан, відомий як ангідробіоз, під час посухи, а також через здатність переносити вплив шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Вчені вибрали два види лишайників і помістили їх в умови, що імітують ті, що існують на Червоній планеті. Були обрані види Diploschistes muscorum і Cetraria aculeata, які підпали під вплив сильного коливання температури, рентгенівського випромінювання, тиску і атмосфери Марса. Учені виявили, що найкраще на Марсі може вижити лишайник виду Diploschistes muscorum. Тобто це та земна форма життя, яка могла витримати суворі умови Марса.

Вчені виявили, що цей лишайник здатний здійснювати метаболічні процеси та ефективно активувати захисні механізми в умовах Червоної планети.

Як уже писав Фокус, Європейське космічне агентство в рамках місії ExoMars, мета якої полягає в пошуках потенційного життя на Марсі, обрало компанію Airbus для створення посадкової платформи для марсохода Rosalind Franklin. Цю платформу мала надати Росія.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше приготували їжу на орбіті за допомогою процесу бродіння. У результаті вийшов продукт із традиційної японської кухні.