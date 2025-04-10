Ми неправильно розуміємо Всесвіт: астрономи кидають виклик тому, що ми знаємо про галактики

Астрономи продовжують спроби розкрити таємниці Всесвіту, особливо, що стосується його еволюції, зокрема формування та розвитку зірок і галактик. Нове дослідження припускає, що або Всесвіт розвивається не так, як ми думаємо, або ж учені неправильно розуміють його природу.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

Зараз астрономи поділяють усі галактики на два типи:

сині галактики, які є молодими та активно формують нові зірки;

червоні галактики, які є старими і в них припинився процес створення нових зірок.

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Автори нового дослідження представили теорію, яка кидає виклик традиційному поділу галактик на групи, адже вони вважають, що існує і третій, проміжний тип галактик, який вони називають червоні галактики, що утворюють зірки.

Вчені вважають, що ці галактики могли відігравати набагато більшу роль в еволюції Всесвіту. Це може змінити розуміння того, як розвиваються галактики і тих процесів, які їх формують, а також того, як астрономи вимірюють процес утворення зірок упродовж усієї історії Всесвіту.

Астрономи вважають, що існування червоних галактик, що утворюють зірки, може означати, що у Всесвіті було створено набагато більше зірок, ніж передбачалося раніше. Це означає, що еволюція галактик є більш складною, ніж простий перехід від синіх до червоних галактик.

Нове дослідження припускає, що червоні галактики, які утворюють зірки, в основному створюють зірки з малою масою, а тому вони здаються червоними, хоча процес зореутворення в них не припинився.

За словами астрономів, їхня теорія пропонує вирішення деяких проблем, пов'язаних з еволюцією синіх і червоних галактик, які не можна пояснити тільки тим, що галактики старіють або їхнім злиттям. Вчені вважають, що більшість зірок у Всесвіті були створені в інший спосіб, ніж вважалося раніше.

Вважається, що галактики еволюціонують або шляхом старіння, або ж шляхом злиття. Коли відбувається злиття галактик, то в них може статися сплеск зореутворення. Тому астрономи довгий час були спантеличені існуванням галактик, у яких після різкого підвищення рівня утворення нових зірок, раптово відбувався процес припинення виробництва зірок. Вважається, що це відбувається тому, що після зіткнення галактик і різкого сплеску зореутворення може відбуватися процес різкого зникнення необхідних компонентів та енергії для створення нових зірок.

Але автори нового дослідження пропонують інший сценарій. Вони вважають, що деякі галактики можуть повільно створювати невеликі червоні зірки замість того, щоб пережити різкий сплеск зореутворення. Тому такі галактики варто віднести до нового типу червоних галактик, що утворюють зірки.

Тепер астрономи мають намір провести подальше вивчення галактик, щоб знайти додаткові докази своєї теорії.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили атмосферу на схожій на Землю планеті поза Сонячною системою. Кам'яниста планета L 98-59 c обертається навколо зірки типу червоний карлик на відстані 35 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. Ця планета трохи більша за Землю за розміром і вчені вважають, що там є атмосфера.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили під час експериментів на Великому адронному колайдері нову крихітну елементарну частинку. Фізики вважали, що виявити її неможливо.