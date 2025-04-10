Астрономи вперше виявили атмосферу на схожій на Землю планеті поза Сонячною системою

Кам'яниста планета L 98-59 c обертається навколо зірки типу червоний карлик на відстані 35 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. Ця планета трохи більша за Землю за розміром і вчені вважають, що там є атмосфера. За словами вчених, планета L 98-59 c може стати першим світом, розміром менше двох діаметрів Землі, у якого точно виявлено атмосферу.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomical Journal, пише Space.

Навколо зірки L 98-59, яка є червоним карликом, а значить вона менша за Сонце, обертається щонайменше чотири підтверджені планети, які були виявлені 6 років тому. Фокус уже писав про те, що вчені раніше досліджували кам'янисті планети L 98-59 b і L 98-59 d, які схожі за розміром на Землю і мають унікальні характеристики. Нове дослідження було зосереджено на планеті L 98-59 c.

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За словами вчених, це гаряча кам'яниста планета, яка трохи більша за Землю за розміром. Аналіз даних, отриманих за допомогою космічного телескопа Хаббл припускає, що вона може мати атмосферу.

Якщо ці дані підтвердяться, то L 98-59 c стане першою кам'янистою планетою такого розміру з виявленою атмосферою, що накладає нові обмеження на атмосфери світів такого розміру та їхню здатність витримувати екстремальні умови, створювані суворими умовами червоних карликів.

Астрономи кажуть, що L 98-59 c може бути першою планетою, розміром менше двох діаметрів Землі, у якої точно виявлено атмосферу.

Попередні дані показали, що зірка L 98-59 є більш активною, ніж вважали астрономи, і випромінює значно більше енергії, що потрапляє на її планети, ніж Сонце на Землю. Таким чином, L 98-59 c надає чудову можливість дослідити атмосфери планет, які ненабагато більші за Землю, що сформувалися в тому самому зоряному середовищі.

За допомогою телескопа Хаббл астрономи спостерігали за планетою, коли вона проходила перед своєю зіркою, щоб виявити наявність атмосфери. Науковці кажуть, що спектральний аналіз світла показує, що атмосфера там є, адже виявлено такі її компоненти, як хмари, які поглинають або розсіюють світло.

Але потрібно ще підтвердити ці дані, адже визначення наявності атмосфери планети в даних телескопа Хаббл є непростим завданням. Річ у тім, що ці дані може спотворити світло зірки.

Астрономи мають намір провести нове спостереження за планетою L 98-59 c за допомогою космічних телескопів Габбл і Вебб, щоб точно підтвердити свої висновки.

Як уже писав Фокус, ракета Ілона Маска доставить на Місяць родича загиблого там модуля, і дещо для NASA. Компанія Intuitive Machines незважаючи на те, що її другий місячний модуль невдало приземлився на Місяці минулого місяця і загинув, уже запланувала запуск двох нових посадкових апаратів на супутник Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що вони виявили підтвердження гіпотези про те, що Місяць був створений за допомогою ударної події. Тобто наш супутник утворився з уламків, що вилетіли з молодої Землі мільярди років тому.