Астрономы впервые обнаружили атмосферу на похожей на Землю планете вне Солнечной системы

Каменистая планета L 98-59 c вращается вокруг звезды типа красный карлик на расстоянии 35 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам. Эта планета немного больше Земли по размеру и ученые считают, что там есть атмосфера. По словам ученых, планета L 98-59 c может стать первым миром, размером менее двух диаметров Земли, у которого точно обнаружена атмосфера.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal, пишет Space.

Вокруг звезды L 98-59, которая является красным карликом, а значит она меньше Солнца, вращается как минимум четыре подтвержденные планеты, которые были обнаружены 6 лет назад. Фокус уже писал о том, что ученые ранее исследовали каменистые планеты L 98-59 b и L 98-59 d, которые похожи по размеру на Землю и имеют уникальные характеристики. Новое исследование было сосредоточено на планете L 98-59 c.

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По словам ученых, это горячая каменистая планета, которая немного больше Земли по размеру. Анализ данных, полученных с помощью космического телескопа Хаббл предполагает, что она может иметь атмосферу.

Если эти данные подтвердятся, то L 98-59 c станет первой каменистой планетой такого размера с обнаруженной атмосферой, что накладывает новые ограничения на атмосферы миров такого размера и их способность выдерживать экстремальные условия, создаваемые суровыми условиями красных карликов.

Астрономы говорят, что L 98-59 c может быть первой планетой, размером менее двух диаметров Земли, у которой точно обнаружена атмосфера.

Предыдущие данные показали, что звезда L 98-59 является более активной, чем считали астрономы и излучает значительно больше энергии, попадающей на ее планеты, чем Солнце на Землю. Таким образом, L 98-59 c предоставляет отличную возможность исследовать атмосферы планет, которые ненамного больше Земли, сформировавшиеся в той же звездной среде.

С помощью телескопа Хаббл астрономы наблюдали за планетой, когда она проходила перед своей звездой, чтобы обнаружить наличие атмосферы. Ученые говорят, что спектральный анализ света показывает, что атмосфера там есть, ведь обнаружены такие ее компоненты, как облака, которые поглощают или рассеивают свет.

Но нужно еще подтвердить эти данные, ведь определение наличия атмосферы планеты в данных телескопа Хаббл является непростой задачей. Дело в том, что эти данные может исказить свет звезды.

Астрономы намерены провести новое наблюдение за планетой L 98-59 c с помощью космических телескопов Хаббл и Уэбб, чтобы точно подтвердить свои выводы.

Как уже писал Фокус, ракета Илона Маска доставит на Луну родственника погибшего там модуля, и кое-что для NASA. Компания Intuitive Machines несмотря на то, что ее второй лунный модуль неудачно приземлился на Луне в прошлом месяце и погиб, уже запланировала запуск двух новых посадочных аппаратов на спутник Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что они обнаружили подтверждение гипотезе о том, что Луна была создана с помощью ударного события. То есть наш спутник образовался из обломков, вылетевших с молодой Земли миллиарды лет назад.