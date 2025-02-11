Такой нет в Солнечной системе: обнаружена самая вулканическая планета среди известных (фото)

Если данные наблюдений подтвердятся, то астрономы впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты вне Солнечной системы.

Related video

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб изучили каменистую планету под названием L 98-59 b, которая вращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии примерно 34 световых года от нас. Размер этой планеты представляет среднее значение между размером Земли и Марса, но ее масса меньше половины массы Земли. Ученые считают, что эта планета имеет атмосферу, которая почти полностью состоит из диоксида серы и это скорее всего связано с масштабной вулканической активностью. Если данные подтвердятся, то ученые не только впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты, но и нашли самую вулканическую планету, которую когда-либо видели астрономы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы еще никогда не наблюдали напрямую вулканическую активность на планетах за пределами Солнечной системы. Дело в том, что современные телескопы не могут делать фотографии поверхности далеких планет. Обнаружить наличие вулканов на каменистых планетах можно с помощью измерений газов, которые они выбрасывают в атмосферу. Но пока что астрономам не удалось обнаружить атмосферу у таких планет. Теперь же авторы исследования заявили, что они обнаружили убедительные доказательства существования атмосферы, которая почти полностью состоит из диоксида серы на планете L 98-59 b.

Ученые считают, что наличие такого огромного количества серы говорит о том, что на планете происходит масштабная вулканическая активность, что делает L 98-59 b самой вулканической планетой среди всех известных.

Сравнение размеров планеты L 98-59 b, Марса и Земли Фото: Wikipedia

Расчеты астрономов показывают, что уровень вулканической активности на L 98-59 b примерно в 8 раз выше, чем на спутнике Юпитера Ио. Этот спупник является самым вулканическим миром в Солнечной системе и ни на одной планете, которая вращается вокруг Солнца нет настолько огромного количества вулканов, которые извергаются постоянно. Также ученые считают, что недра далекой планеты заполнены океаном из горячей магмы.

Каменистая планета L 98-59 b вращается вокруг своей звезды так близко, что ее орбитальный период составляет всего 2,5 дня. Поэтому излучение звезды должно испарить любую атмосферу. Но авторы исследования считают, что планета испытывает сильный приливный нагрев, что провоцирует активное извержение огромного количества вулканов и их выбросы помогают поддерживать стабильную атмосферу.

Ио, спутник Юпитера, является самым вулканическим миром в Солнечной системе Фото: NASA

Приливный нагрев происходит, когда гравитация звезды перемещает внутренний материал планеты вперед и назад. Это вызывает необычайно большую вулканическую активность. У Ио это происходит из-за влияния гравитации Юпитера.

Пока что ученые считают, что L 98-59 b имеет атмосферу и если эти данные подтвердятся, то в таком случае астрономы впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты. Но, даже если там есть атмосфера, то почему в ней нет признаков других соединений и элементов? Пока что это остается загадкой и нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить выводы ученых и найти ответ на возникший вопрос.

Как уже писал Фокус, ученые занялись созданием космического двигателя, работающего на воде. Исследователи намерены создать электрический двигатель мощностью до 500 Вт, который можно использовать для миссий в глубоком космосе.

Также Фокус писал о том, что через Млечный Путь несется пара объектов, которые движутся на гиперскорости. Астрономы внимательно следят за необычной системой, которая летит сквозь космос на скорости 1,93 млн км/ч.