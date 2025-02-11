Через Млечный Путь несется пара объектов: они движутся на гиперскорости

Астрономы внимательно следят за необычной системой, которая летит сквозь космос на скорости 1,93 млн км/ч.

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Астрономы из NASA продолжают наблюдать за тем, как небольшая звезда и планета на ее орбите летят через Млечный Путь с гиперскоростью, пишет Gizmodo.

Ученые считают, что странная система движется со скорость не менее 1,93 млн км/ч. Также это первая экзопланета на орбите настолько быстрой звезды.

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Оба объекта впервые были обнаружены еще в 2011 году после того, как астрономы изучили архивные данные Microlensing Observations in Astrophysics (MOA). Команда исследователей, которая сделала открытие, считала, что найденный объект является либо звездой больше Солнца и планетой в 29 раз тяжелее Земли, либо планетой примерно в 4 раза больше Юпитера со спутником меньше нашей планеты. Так или иначе, наибольший объект в системе примерно в 2300 раз тяжелее своего партнера.

Данные обсерватории Кека и спутника Gaia ЕКА указывают на то, что объект является звездой, но команда намерена повторно проверить объект через год. Они хотят посмотреть, движется ли объект в прежнем направлении, чтобы сопоставить его с сигналом 2011 года.

Исходя из сверхвысокой скорости системы, это может быть гиперскоростная звездная система. Такая система могла достичь своей экстремальной скорости из-за взаимодействия с гравитационными полями других звезд или объектов, таких как черные дыры, которые обладают чрезвычайно сильными гравитационными полями.

Экзопланеты — это миры, которые существуют за пределами нашей солнечной системы. Они бывают разных форм и размеров. Некоторые из них являются большими каменистыми планетами, как и Земля, другие же – это газовые миры, которые превышают по размерам Нептун. Также встречаются горячие юпитеры – экзопланеты, похожие по размеру на Юпитер, но вращающиеся вокруг своей звезды гораздо ближе, чем Юпитер к Солнцу, что делает их намного теплее.

Несколько лет назад телескоп Уэбба показал атмосферу ранее открытой экзопланеты в беспрецедентных деталях. Данные подтвердили, что у ближайшей к Солнцу звезды есть экзопланета, путешествующая вместе с ней по космосу.

Также в прошлом месяце впервые были обнаружены сверхзвуковые ветры на WASP-127b — мир немного больше Юпитера, который был открыт в 2016 году.

Космический телескоп Нэнси Грейс Роман, который запустят в мае 2027 года, должен раскрыть еще больше загадочных миров.

Напомним, ученые считают, что из Млечного Пути массово убегают звезды. Авторы исследования нашли вероятную причину бегства массивных звезд из Млечного Пути.