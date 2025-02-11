Через Чумацький Шлях мчить пара об'єктів: вони рухаються на гіпершвидкості

Астрономи уважно стежать за незвичайною системою, яка летить крізь космос на швидкості 1,93 млн км/год.

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Астрономи з NASA продовжують спостерігати за тим, як невелика зірка і планета на її орбіті летять через Чумацький Шлях із гіпершвидкістю, пише Gizmodo.

Учені вважають, що дивна система рухається зі швидкістю щонайменше 1,93 млн км/год. Також це перша екзопланета на орбіті настільки швидкої зірки.

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Обидва об'єкти вперше були виявлені ще 2011 року після того, як астрономи вивчили архівні дані Microlensing Observations in Astrophysics (MOA). Команда дослідників, яка зробила відкриття, вважала, що знайдений об'єкт є або зіркою, більшою за Сонце, і планетою, що у 29 разів важча за Землю, або планетою, що приблизно в 4 рази більша за Юпітер із супутником, меншим за нашу планету. Так чи інакше, найбільший об'єкт у системі приблизно у 2300 разів важчий за свого партнера.

Дані обсерваторії Кека і супутника Gaia ЄКА вказують на те, що об'єкт є зіркою, але команда має намір повторно перевірити об'єкт через рік. Вони хочуть подивитися, чи рухається об'єкт у колишньому напрямку, щоб зіставити його із сигналом 2011 року.

Виходячи з надвисокої швидкості системи, це може бути гіпершвидкісна зоряна система. Така система могла досягти своєї екстремальної швидкості через взаємодію з гравітаційними полями інших зірок або об'єктів, таких як чорні діри, які мають надзвичайно сильні гравітаційні поля.

Екзопланети — це світи, які існують за межами нашої сонячної системи. Вони бувають різних форм і розмірів. Деякі з них є великими кам'янистими планетами, як і Земля, інші ж — це газові світи, які перевищують за розмірами Нептун. Також трапляються гарячі юпітери — екзопланети, схожі за розміром на Юпітер, але такі, що обертаються навколо своєї зірки набагато ближче, ніж Юпітер до Сонця, що робить їх набагато теплішими.

Кілька років тому телескоп Вебба показав атмосферу раніше відкритої екзопланети в безпрецедентних деталях. Дані підтвердили, що найближча до Сонця зірка має екзопланету, яка подорожує разом із нею космосом.

Також минулого місяця вперше було виявлено надзвукові вітри на WASP-127b — світ, трохи більший за Юпітер, який було відкрито 2016 року.

Космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, який запустять у травні 2027 року, має розкрити ще більше загадкових світів.

Нагадаємо, вчені вважають, що з Чумацького Шляху масово тікають зірки. Автори дослідження знайшли ймовірну причину втечі масивних зірок із Чумацького Шляху.