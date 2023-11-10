З Чумацького Шляху масово тікають зірки: що відбувається в нашій галактиці (фото)

Автори дослідження знайшли ймовірну причину втечі масивних зірок із Чумацького Шляху.

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Деякі зірки відлітають з нашої галактики і проводять залишок життя в міжгалактичному просторі. Автори нового дослідження виявили понад сотню масивних зірок, які залишають Чумацький Шлях і знайшли ймовірну причину такої втечі. Результати цієї роботу будуть опубліковані в журналі Astronomy and Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Учені провели аналіз двох зоряних каталогів, а також даних космічного телескопа Gaia і виявили понад сотню зірок, які рухаються не так, як їхнє оточення. Вчені дійшли висновку, що ці масивні зірки залишають нашу галактику.

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Зокрема, вчені виявили, що зірки, які тікають, належать до спектральних класів О і Be. Ці зірки мають величезну масу, вони дуже гарячі та дуже молоді. Але такі зірки не живуть дуже довго і часто вибухають надновими. При цьому зірки класу О і Ве є найяскравішими в Чумацькому Шляху.

Зірка класу О під назвою Дзета Змієносця є прикладом зірки, що тікає з Чумацького Шляху Фото: NASA

За словами вчених, загалом зараз із нашої галактики можуть відлітати до 10 млн зірок, але поки що ніхто не знає точної кількості таких втікачів, а також залишаються невизначеними точні причини їхньої втечі.

За словами вчених, загалом зараз із нашої галактики можуть відлітати до 10 млн зірок, але поки що ніхто не знає точної кількості таких втікачів, а також залишаються невизначеними точні причини їхньої втечі Фото: Universe Today

Новий аналіз дав ученим можливість виявити, що з Чумацького Шляху відлітають 106 зірок класу О і 69 зірок класу Ве. Оцінка швидкості їхнього руху показала, що перші відлітають набагато швидше.

Існують дві головні теорії, які пояснюють, чому масивні зірки залишають нашу галактику. Вони називаються сценарій подвійної наднової і сценарій динамічного викиду.

Згідно з першою теорією, з огляду на те, що зірки перерахованих вище класів часто формуються в подвійних системах, то, коли одна зірка вибухає надновою, то ударна хвиля віддаляє другу зірку. Якщо цій зірці вдається відірватися від об'єкта, що з'явився внаслідок вибуху (це може бути нейтронна зірка або чорна діра), то вона може також уникнути гравітаційного впливу Чумацького Шляху і розпочинає свою довгу подорож у міжгалактичний простір.

Згідно з теорією подвійної наднової, з огляду на те, що зірки перерахованих вище класів часто формуються в подвійних системах, то, коли одна зірка вибухає надновою, то ударна хвиля віддаляє другу зірку Фото: Universe Today

Згідно з другою теорією, вибух наднової не відбувається, а натомість подвійна зоряна система зазнає удару самотньої зірки. Таке зіткнення призводить до того, що пара розривається і одна із зірок вирушає в далекий політ за межі галактики.

Протягом десятиліть вчені намагаються зрозуміти, який із цих сценаріїв більш імовірний. Аналіз нових даних показав, що найімовірніше, втеча масивних зірок відбувається внаслідок динамічного викиду. При цьому відсоток зірок класу О, що збігають, значно більший, ніж зірок класу Ве.

Туманність Тарантул містить молоде зоряне скупчення R136, показане в центрі. Це щільне скупчення містить багато з наймасивніших відомих зірок і являє собою тип середовища, яке може призвести до динамічного викиду зірок Фото: NASA

За словами вчених, результати нового дослідження узгоджуються з нещодавніми науковими роботами, які також стверджують, що зірки тікають не внаслідок вибуху наднової. Але подібні дослідження слід продовжувати й надалі, вважають учені, адже отримані результати не можуть остаточно поставити крапку в суперечках між прихильниками різних теорій.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше спостерігали, як маленькі галактики вижили після знищення великими сусідами. Вчені вважають, що дуже рідкісні карликові галактики стали жертвами галактичного канібалізму.